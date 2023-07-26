年薪7亿！沙特开天价抢姆巴佩 震惊体育界

（德国之声中文网）这样的年薪数字，即使是北美篮球职业联赛NBA顶流球星也不免惊叹不已。勒布朗·詹姆斯（LeBron James）在推特上发了一段出自电影《阿甘正传》（Forrest Gump）中汤姆·汉克斯扮演的主角从家门口跑出去的片段，“如果他们打电话给我的经纪人，我就会这样跑去沙特，”这位38岁的超级巨星这样写道。据美国商业杂志《福布斯》报道，这位NBA冠军目前在世界上收入最高的运动员中排名第四，仅次于足球运动员C罗、梅西和姆巴佩。

詹姆斯这则充满玩笑口吻的推文指的是沙特对姆巴佩（Kylian Mbappé）开出的近乎离谱的天价年薪。

据报道，沙特雅得利新月（Al-Hilal）足球俱乐部为法国巨星姆巴佩开出了创纪录的转会费。为吸引姆巴佩前去效力，年薪报价更给出了惊人的数字——7亿欧元！这相当于每小时8万欧元的时薪和每天190万欧元的收入。

“我长得像姆巴佩”

“他们也有篮球联赛，不是吗? 不好说，我合同上的墨水还没干呢，”德拉蒙德·格林（Draymond Green）开玩笑地说道，他最近刚与NBA俱乐部金州勇士队签下了一份4年1亿美元的合同。

两次被评为NBA最有价值球员的希腊球星扬尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）也在推特上写道：“沙特，你们可以请我去。我长得像姆巴佩。”

姆巴佩用13个笑哭的表情回应了这条推特。这是迄今为止姆巴佩对据称沙特开出的天价的唯一公开回应。

先去沙特，再去皇马？

姆巴佩计划在2024年从他目前效力的巴黎圣日耳曼转会到西班牙皇家马德里俱乐部，这已经是公开的秘密。据说初步合同已经签订。但种种迹象表明他可能会更早地离开巴黎圣日耳曼。巴黎圣日耳曼此次在日本与韩国的亚洲季前巡回赛，姆巴佩并未随行。

据称沙特方面为姆巴佩开出了3亿欧元的转会费。消息称俱乐部已接受这份报价，并允许沙特与球员就合同细节进行谈判。

如果协议达成，这将是足球史上最昂贵的转会。此前的最高纪录由巴西球星内马尔保持：巴黎圣日耳曼在2017年支付了2.22亿欧元的转会费，从巴塞罗那俱乐部签下了他。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 时隔36年终圆梦 2022年卡塔尔世界杯决赛在12月18日上演，阿根廷在点球大战中击败法国，时隔36年终于举起大力神杯。上次捧杯的还是1986年的马拉多纳。在这位“世纪球王”去世两年后，新一代球王梅西带领阿根廷队圆梦。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 A Night to Remember 决赛在本届世界杯最大的球场卢赛尔体育场举行。决赛前，球场首先进行了闭幕式表演，主题是A Night to Remember（“一个值得铭记的夜晚”），用音乐来纪念和庆祝过去数周的赛程。随后，西班牙传奇门将卡西利亚斯护送大力神杯进入球场，决赛拉开帷幕！

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 阿根廷主导上半场 比赛开始后，阿根廷队表现出惊人的速度、超强的警惕性和防守能力，主导了场上局面。第21分钟，迪玛利亚带球进入法国队禁区后被登贝莱放倒，阿根廷获得点球机会。梅西主罚命中，阿根廷队1:0领先。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 迪马利亚的精彩进球 领先后，阿根廷队继续保持场上优势，法国队这期间在前场未得到任何机会。第36分钟，阿根廷凭借迪马利亚一记精彩劲射扩大了领先优势，2:0！这粒进球后，全场的阿根廷球迷沸腾了，感觉胜利在望了！

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 法国队的反击 在0:2落后的局面下，法国队的明星教练德尚决定换人，用图拉姆和穆阿尼换下吉鲁和登贝莱。在下半场，法国队的年轻队员们逐渐开始展现出体能和拼抢优势。不过直到第80分钟，阿根廷一直以两球领先。在这时，奥塔门迪在禁区内对穆阿尼犯规，法国获得点球机会，姆巴佩主罚命中。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 姆巴佩的97秒奇迹 在距离罚入点球仅仅一分多种后，姆巴佩一记精彩的凌空抽射再度破门，帮助法国队扳平比分。在中文网络上，这被称为法国队的“97秒奇迹”。两队以2:2的比分进入加时赛。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 阿根廷再度领先 在比赛的109分钟，阿根廷队劳塔罗的射门被法国门将扑出后，梅西随即补射入网，这让阿根廷队在加时赛中以 3:2 重新领先。这个时候，人们大多以为比赛已成定局。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 惊人的战平 然而，出人意料的一幕发生了。第116分钟，法国再次加强攻势，阿根廷队的蒙铁尔手球犯规，法国队再次获得点球。姆巴佩点球破门。双方再度战平，以3:3进入点球大战。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 点球大战 在残酷的点球大战中，姆巴佩和梅西分别为法国队和阿根廷开场，两人均罚进。但法国队随后出场的科曼、楚阿梅尼均未能命中，阿根廷人则连续罚入，最终阿根廷队在点球大战中以4:2击败法国队，以总比分7:5获得冠军。图中是阿根廷的蒙铁尔罚入第四例制胜点球后，球员们兴奋地抱在一起。

热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间 梅西封神 德国之声评论员Mark Meadows说，世界杯决赛的胜利意味着梅西现在已成为最伟大的球员。对于很多阿根廷球迷而言，这也是一种传承——时隔36年，从马拉多纳到梅西。36年前阿根廷夺冠时，梅西尚未出生，然而他显然是在那个黄金年代的影响下长大的。如今，35岁的他获封球王，实至名归。



C罗和本泽马已经在沙特踢球

将姆巴佩转会至沙特踢球符合海湾国家以高薪吸引足球巨星的战略。五次加冕世界足球先生的葡萄牙巨星C罗已经从今年初开始效力于沙特足球俱乐部利雅得胜利队。法国前锋明星本泽马也于夏季与沙特豪门伊蒂哈德足球俱乐部（Al-Ittihad）签约三年。

人权组织将沙特阿拉伯的策略描述为所谓的“用体育洗白”：通过吸引人的体育活动来转移人们对该国持续侵犯人权行为的注意力。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。