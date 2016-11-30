年薪十万人民币 为何难招科学家？

(德国之声中文网) 本周一，中国科技部背景的《科技日报》在头版刊登了一篇题为"中国天眼十万年薪难觅驻地科学人才"的文章，讲述了刚刚建成不久、位于贵州大山深处的全球最大射电天文望远镜FAST目前正面临的招聘困难。

文章引述了中科院国家天文台FAST办公室主任张蜀新的表态指出，此前，望远镜基地的招聘情况"并不理想，10万年薪难觅驻地科研人才"。他表示，FAST即将在2019年上半年迎来正式验收，在此之后，将启动24小时观测，科研人员需三班倒轮流值班，而现有的驻地人员只有20多名，人手上"捉襟见肘"。

根据中科院国家天文台网站本周一(10月29日)发布的"FAST工程贵州人才招聘启事"，此轮招聘人数总共为24名，包括观测、数据处理、软件开发、通信维护等科研、运维、工程岗位，其中不少岗位要求硕士及以上学历。根据岗位要求描述，贵州驻地的科研人才应当能够长期在现场工作，英文水平良好，部分岗位还要求能够胜任夜班工作。

启事中还强调，此次招聘的岗位为"人才派遣制"，"符合条件且表现优秀者，可考虑入事业编制。"而据办公室主任张蜀新对《科技日报》透露，"至于薪酬，工资加驻地补贴，每年可以达到10万左右。"

望远镜即将在2019年开始24小时运行

薪酬远低于市场

这条招聘启示，以及招聘方负责人对"人手捉襟见肘"的抱怨，在知乎、新浪微博等中国社交媒体平台上引发了很大的反响。评论几乎呈现一边倒的姿态。有些科研圈内的网友贴出了其他高校或企业针对硕士、博士的级别相近之招聘启示，指出其"年薪十五万人民币起步比较常见，其他待遇也甩FAST一条街"。"想献身科研事业的话，北上广有的是年入10万劳务派遣的岗位，何必跑去钻山沟呢？"也有人将FAST与国际上的同类望远镜基地的工作待遇进行了对比，指出其平均年薪大多在5万美元以上。

《科技日报》在报道中还指出，望远镜"驻地偏僻、条件艰苦，一般情况下，科研人员驻地半个月后才能回趟家，会和家人长期分居两地，而且FAST验收后，工作不像建设期和调试期那么有挑战性，可能会比较枯燥。也有科研人员分析，FAST的驻地工作，在年轻人看来可能更像坐冷板凳，短期内也难以出大的科研成果，毕竟人各有志，很多人在大学毕业后更希望找个好工作，多赚点钱。"随后，报道笔锋一转，引述FAST办公室主任张蜀新指出："科研上要出成果，没有一定的沉淀是不可能的，搞科研不能急功近利。"在文章的末尾，《科技日报》还强调，在望远镜驻地"生活了一群活跃在国内外天文科研界的追梦人"，"若干年后，一批世界级的科研成果或许将从FAST诞生，而目前，FAST最需要的，是一个脚踏实地又仰望星空的你。"

对此，有网民嘲讽称， "说实话，这工资水平只能招到间谍。" "10万年薪请得到的科研人才，情怀指数应该是宇宙级别的吧。""我觉得这件事里最坏的应该是《科技日报》的编辑，采访的时候憋着不笑一定很难受吧，这原话报导出来肯定就是想搞个新闻看人笑话。"

不谈待遇 甘于奉献？

还有业内人士在社交网络平台上指出，被称为"天眼"的中国FAST望远镜工程，试运行期间已经取得了显著的科学成果，其造价高达6.67亿人民币，而且当地的旅游及附带收入也高达每年46亿元。而此次招聘24人，假如每人年薪10万，每年的工资总额就是240万元。而为该望远镜奋斗终身、最终病死在工作岗位上的世界顶级天文学家南仁东，也曾被中国官方赞誉"放弃了国外300倍高薪的顶级科学家职位"。业内人士批评指出，这说明中国科研界长期"重仪器轻人力，哪怕拿出几亿几十亿去买硬件，也舍不得拿几十万来雇人"。

中国《新京报》的评论文章，就援引中科院院士、天文学家崔向群的言论指出，"科研工作的本质是高强度、高水平的人类脑力活动。即便再重大、再先进的科研装置，缺少了具体人员的设置、操作、维护乃至后续的数据采集和分析，就只是一具没有灵魂的'躯壳'。"评论呼吁，应当扭转科学家就应该"不计名利、无私奉献"的观点，"不能忘记科学家也是普通人，科研人员也需要被市场公平对待。"文章认为，天眼所需要的人才，企业也同样需要；面对竞争，"科学界能不能切实进行经费管理改革，拿出有竞争力的薪酬，这可能会涉及未来科研队伍的问题，也涉及未来我们国家科技实力在国际上会否有竞争力。"

新华社也转载了一篇由《钱江晚报》撰写的评论，指出"虽说搞科研不能急功近利，不能总向钱看，但给予科研人员一个体面的生活，一份足以体现其价值的薪资待遇，恐怕也是像FAST这样的单位，今后必须要解决的现实问题。哪怕是在工薪待遇上有所倾斜，也是可以理解的。天眼看得到遥远的星辰，也应望见自身科研人才队伍建设的不足之处。"