年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？

擺爛

延續對政府政策的不滿，年輕一代的中國人開始出現「擺爛」心態。所謂「擺爛」，意指若事情無法往好的方法發展，那就乾脆放任其往壞的方法發展，而不採取任何行動。這與2021年興起的熱詞「躺平」意義相似，但「擺爛」在語境上更加消極及負面，其使用頻率也在2022年大幅超越前者。