年終盤點！中國2022年度熱詞有哪些？

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回顧中國2022年所經歷的重大事件，從年初轟動全國的「鐵鍊女」事件、中國國家主席習近平獲得史無前例的第三任期、遍地開花的「白紙運動」，到鬆綁嚴格的「清零政策」等，在在引發全球關注。德國之聲統整「中國數字時代」及中國官方發表的「漢語盤點2022」年度關鍵字，看看哪些字詞榜上有名？
在中國當局鬆綁「清零」政策之前，中央大力推廣「非必要不外出／出境」、「非必要不聚集」、「非必要不堂食」等口令，並要求地方嚴格落實。後來更衍化出「非必要不出校／返鄉」等為人詬病的規則。直至年底，中國多處爆發反封控抗議運動，政策隨即大轉彎，變成「非必要不做核酸」，令中國網友戲稱，病毒的嚴重性全取決於領導人的一念之間。
「潤」的漢語拼音是Run，在英文語境下有「跑路」的意思，中國人又將其衍生成「移民」，尤指因不滿國內政治但又無力改變而選擇的移民。中國政府曾實施近三年的嚴格防疫政策，導致次生災害頻傳、民怨四起，經濟成長衰退，令許多中國人對國家未來感到悲觀，萌生遠走高飛的念頭。據統計，上半年微信搜尋「移民」的人足足增加了4倍多。
放寬防疫之後，中國各大城市疫情快速升溫。流感藥品、退傷藥遭民眾瘋搶，首都北京也傳出醫療量能不足、賓儀館大排長龍等現象。不少「清零派」的中國民眾將矛頭指向反封控的示威人士，認為防疫政策「躺平」對人民的健康及性命造成威脅，並稱呼這些支持「躺平」政策的人為「躺匪」。
延續對政府政策的不滿，年輕一代的中國人開始出現「擺爛」心態。所謂「擺爛」，意指若事情無法往好的方法發展，那就乾脆放任其往壞的方法發展，而不採取任何行動。這與2021年興起的熱詞「躺平」意義相似，但「擺爛」在語境上更加消極及負面，其使用頻率也在2022年大幅超越前者。
根據中國國家語言資源監測與研究中心等單位聯合公佈的「漢語盤點2022」結果，中國官方認為的2022年度十大流行語，其中之一就是「黨的二十大」。入選原因包括紀念此儀式順利召開，以及中國領導人習近平在會後獲得了史無前例的中共總書記第三任期。 人民網強調中共二十大意義重大，因它代表了中國「向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻」。
「中國式現代化」也被列入中國官方公佈的2022年度十大流行語及十大新詞語中。這個字詞出現在中共二十大報告中，表示中國將致力於社會主義的現代化，讓國家「既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色」，並不斷重申要達到「共同富裕」的目標。但與此同時，「中國式」的防疫政策，卻引起更多討論及關注。
进入2022年底，中国却开始了三年来全球范围最后一波的新冠病毒传播。且不论这一波疫情将在何种混乱中结束，人们更好奇的似乎是中国与世界的脱节。而历史上，这种总是赶着世界潮流末端的景象，也就是中国社会的落后，大概算是常态，却总是被美化为中国特色。
中國近期放寬防疫政策，經濟增長前景卻不樂觀。10月時，IMF將中國今年經濟增長預測下調至3.2%，已是幾十年來最低。如今面臨感染率激增的挑戰，IMF重申，增長預測進一步下調可能性「很高」。
中国官方报告12月18日北京有两例新冠死亡病例，公众则认为这一统计数字完全不可信。从”被动破防“到多地出现疫情海啸，中国正以专家们也未能料想的速度向“阴性清零”冲刺。
中國疫情飆升，世界多地出現的搜購鎮痛解熱藥的現象延燒到了台灣，但是這裡跟其他地方有幾個不同之處，讓台灣政府有些爲難。
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