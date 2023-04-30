年度新聞自由指數出爐 中國排名全球倒數

（德國之聲中文網）記者無疆界組織（又譯無國界記者組織，法語為Reporters Sans Frontières）於世界新聞自由日（5月3日）發佈了2023年度的「世界新聞自由指數報告」。該報告評估了全球180個國家、地區的新聞環境，其中中國、香港今年排名在全球敬陪末座，分別為第140名、第179名，台灣則排在全球第35名。

資料顯示，在全球180個國家、地區中，有31處的新聞環境「狀況惡劣」、42國「艱難」、55國「問題顯著」、52國狀況「良好」或 「尚可」——換言之，每10國中便有7國的新聞環境不佳。

排名前段的國家之中，挪威連續7年位居榜首，愛爾蘭超越去年亞軍、今年降至第3名的丹麥，從第4名上升至第2名。報告指出，非北歐國家在排名上超越北歐國家，是非常少見的情況。

今年的末3名都是亞洲國家。獨立記者和評論家幾乎在第178名的越南被追捕殆盡，而中國作為全球最大的「記者監獄」和大外宣內容輸出國，排名下滑了4名，跌至第179名，僅勝過最後一名的朝鮮。

中國新聞自由排名全球倒數第2

報告指 ，中國不僅是世界上關押最多記者的國家，更在全球打壓新聞從業者和民眾的知情權。目前共有100多名記者遭北京關押。

記者無疆界組織稱，儘管中國憲法保障言論、新聞自由，但在該國政府眼中，媒體猶如黨國政宣的「傳聲筒」。中國主要的媒體集團都屬國有、由當局直接控制，中國共產黨的宣傳部每天更向所有媒體發出詳細的編輯指南，告知「哪些議題受到審查」。

外國記者在中國要進行報導可謂困難重重；中國本地的記者若欲申請或更新記者證，必須下載可以蒐集個人數據的應用程式「學習強國」；報導「敏感」信息的獨立記者和自媒體「博主」常受監視、騷擾、拘留，亦可能被罰「指定居所監視居住」，在「黑牢」裡進行長達半年的單獨監禁、甚至遭受酷刑。任何報導活動都可能被安上「間諜罪」、「顛覆國家政權罪」或「尋釁滋事罪」這三種莫須有的罪名（又稱「口袋罪」）。

報告指，中國共產黨正在考慮通過一項禁止所有私人企業投資媒體的法律。此法若通過，中國政權對媒體的箝制可能進一部加深，並壓制剩餘的獨立聲音。

如果中國有新聞自由......

香港、台灣的媒體環境

報告指，今年新聞自由指數排名140的香港曾經是新聞自由的堡壘，但自2020年通過《港區國安法》以來，多數媒體——包含曾以敢言著稱的公共廣播公司「香港電台」——都落入政府或親北京派的控制之中。獨立媒體則面臨前所未有的政治壓力。2021年，除了有10幾名記者被以國安相關罪名拘留外，《蘋果日報》及《立場新聞》也被強制關閉，其他獨立媒體則避走海外、在世界各地報導香港的處境。

頭條新聞之死﹕國安法下港媒寒冬前奏？

香港記者如今已分為兩類——為本地中文媒體工作的記者，或為英文、國際媒體工作的記者。其中，為獨立或親民主媒體工作者常受香港民眾追捧，為親北京的報紙或電視台工作的記者則不受大眾待見。

新聞自由指數今年全球第35名的台灣，雖然新聞自由大致受到尊重，記者處境、安全也相對良好，但媒體環境具聳動傾向，且以營利掛帥，又受到強烈的政黨分化，以及未公開言明的廣告置入（又稱「業配」）影響。這讓記者的工作備受阻礙，民眾獲得客觀信息的管道也不斷萎縮。

報告引述路透社2022年的調查指出，台灣媒體的結構性弱點，使其特別容易受來自中國等國的外來虛假信息攻擊。台灣人對媒體的信任率僅有27%，不僅在亞太地區敬陪末座，更是全球最低之一。

報告分析，台灣政府過去幾十年來，都未採取具體措施以提高記者獨立性，也未積極鼓勵媒體提高公共辯論的質量，因此多數新聞從業人員在資方的不當壓力下工作，也無有效法律依據可拒絕進行不符新聞倫理的報導。

人工智慧、社群媒體影響新聞自由

美聯社報導，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）2日表示，新聞自由是「民主和正義的基礎」、「人權的命脈」，但新聞自由正在世界各個角落受到攻擊。

古特雷斯說，記者「經常受到騷擾、恐嚇、拘留，還有牢獄之災」，而真相則廣受假訊息、仇恨言論威脅，導致事實與虛構、科學與陰謀之間的界限逐漸模糊。

記者無疆界組織分析，2023年的報告指數顯示，網路造假內容產業正迅速對全球的新聞自由造成影響。有118國（在報告包含的180國之中佔三分之二）的問卷調查結果都顯示，受訪者認為其國內政治人物經常系統性地參與大規模不實資訊的傳播，或相關政宣活動。

此外，由記者無疆界組織共同創立的「禁忌報導」（Forbidden Stories）聯盟調查指出，不實資訊產業大規模地傳播、竄改內容。

記者無疆界組織報告指出，在Midjourney等人工智慧程式的催化下，篡改資訊變得前所未有地容易，社群媒體上充斥著「特朗普（Donald Trump）被員警攔下」等越發真假難辨、由AI生成的假照片。

而人們在社群媒體上傳播資訊時，較少考量新聞的嚴謹性和可信度，不僅動搖了優質新聞從業者的地位、使媒體業整體變得脆弱，民眾的知情權（right to information）也備受損害。

報告也指出，自馬斯克（Elon Musk）接掌推特後，推行了人治（arbitrary）、付費式的演算機制，局限了資訊傳播的途徑，讓各國媒體深陷「沒有平台可將新聞送達閱聽人眼前」的泥沼。

（記者無疆界組織、美聯社）

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