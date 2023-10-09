年度回眸：新闻图片中的2023

73岁登基的国王

作为王储，查尔斯可以说为这一天准备了一生。他的母亲伊丽莎白二世在位70年，于2022年底去世。查尔斯三世的加冕仪式于2023年5月6日举行。这是大多数英国人亲身经历的第一次国王加冕典礼。查尔斯三世不仅是英国国王，也是包括加拿大、澳大利亚和新西兰等英联邦其他14个国家名义上的国家元首。