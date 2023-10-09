年度回眸：新闻图片中的2023

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战争、危机和灾害——即将过去的2023年似乎充满了令人不安的经历。德国之声用图片带你回顾这一年发生的让人难忘的事件。
前任教宗本笃16世的遗体在梵蒂冈供人瞻仰告别前，两位神职人员在做最后的准备。2013年，本笃16世成为数百年来首位自愿退位的教宗，之前的历任教宗均死在任上。2022年12月31日，约瑟夫·拉钦格在梵蒂冈去世，享年95岁。
数百名巴西前总统博索纳罗的支持者1月8日冲击首都巴西利亚的国会大厦，造成严重破坏。在此数天前，新任总统卢拉宣誓就职。而博索纳罗没有明确承认卢拉的胜选，他被指控唆使其支持者冲击国会。
在遭受地震摧毁的土耳其城市卡拉曼马拉斯，Mesut Hançer拉住他15岁女儿的手不放，尽管女儿已经在瓦砾之下离开人世。2月6日，土耳其和叙利亚部分地区发生里氏7.8级地震，造成5.9万人死亡，12.5万人受伤。土耳其政府的灾害危机处理工作被批评严重失职。
作为王储，查尔斯可以说为这一天准备了一生。他的母亲伊丽莎白二世在位70年，于2022年底去世。查尔斯三世的加冕仪式于2023年5月6日举行。这是大多数英国人亲身经历的第一次国王加冕典礼。查尔斯三世不仅是英国国王，也是包括加拿大、澳大利亚和新西兰等英联邦其他14个国家名义上的国家元首。
乌克兰不仅在遭受俄罗斯的侵略，2023年还遭遇了一场严重洪水。6月6日，第聂伯河上的卡霍夫卡大坝发生爆炸，造成洪水决堤，900平方公里的土地被淹。乌克兰和俄罗斯相互指责对方炸毁了大坝。国际调查人员认为，俄罗斯制造了此次爆炸的可能性“非常高”。
一艘小小的潜水器让世界屏住呼吸：6月18日，5名男性乘客搭乘“泰坦”号潜水器深入海面以下3800米，观看泰坦尼克号沉船的残骸，但2小时后与地面失联。搜救工作持续了数天后得出结论，该潜水器在海底发生“内爆”，艇内所有人员当即丧生。
这艘船上的大约700人也没能幸存下来。就在“泰坦”号事故发生前，严重超载的这条难民船的横渡地中海时在希腊近海倾覆。难民援助组织批评指出，这一更大的悲剧却没有引起同样的公众关注度，当局也没有像对“泰坦”号那样采取不遗余力的救援措施。2023年，至少有2500名难民在地中海丧生。
6月下旬，俄罗斯经历了戏剧性的一幕：雇佣军组织“瓦格纳”从乌克兰掉头，向莫斯科进军，其间未费一枪一炮就占领了顿河畔的罗斯托夫（图）。但次日，“瓦格纳”首领普里戈津下令部队在距莫斯科数百公里处止步，这场哗变无果而终。数月后，普里戈津死于坠机，事故的原因至今不明。
7月下旬，希腊度假胜地罗德岛（Rhodos）森林火灾蔓延，居民和游客被紧急疏散。今夏希腊各地的森林大火频频告急，成为欧盟历史上最严重的一次。地中海沿岸其他国家也遭遇干旱和高温。2023年夏季是有气象记录以来全球最热的一个夏天。
9月10日，此前在希腊造成洪涝灾害的低气压“达尼尔”南下越过地中海，给利比亚海岸带来暴雨。港口城市德尔玛（Derna）附近两座堤坝决堤，洪水倾泻，将整座街区冲毁。据联合国公布的数据，至少11300人丧生，35000人无家可归。
9月底，阿塞拜疆在为期一天的军事行动后占领了所谓的卡拉巴赫地区自治“共和国”。依据国际法，该地区属于阿塞拜疆，但居民主要是亚美尼亚人。冲突爆发后，十多万居民从这一飞地逃往亚美尼亚。
这是犹太人在二战之后遭遇的最大规模的屠杀：10月7日，恐怖组织哈马斯对以色列发动袭击，从加沙地带发射火箭弹，恐怖分子进入以色列大肆杀戮、强奸、虐待平民，袭击目标包括靠近加沙边界的居民区和一个大型露天音乐节。恐袭造成1200名以色列人死亡，240人被劫为人质。
以色列随即反攻进军加沙地带，以哈战争爆发。被围困的加沙地带平民成为最直接的受害者。哈马斯称有超过一万名巴勒斯坦人丧生。数十万人流离失所。11月底，以色列与哈马斯达成人道主义休战和用人质交换囚犯的协议。在被劫持50余天后，105名以色列人质获释，同时约240名巴勒斯坦囚犯被释放。为期一周的停火结束后，以色列于12月初恢复对加沙地带的清剿行动。
也有令人欣喜的好消息。11月底，一头苏门答腊犀牛宝宝在印尼韦坎巴斯国家公园（Way Kambas National Park）诞生。苏门答腊犀牛是濒危物种，据估计全球仅存不到80头，其中有10头生活在韦坎巴斯国家公园。全球生存受到威胁的动植物大约有200万种。
中国新一代潜艇研发计划的推进，进一步加剧了潜艇军备竞赛。预计中国新型潜艇的超高隐身技术将对美国及其盟友追踪监测这些潜艇的能力构成挑战。
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