年底将至 协议何在？朝美会谈有望本月恢复

(德国之声中文网)10月初，朝鲜与美国的官员曾经在瑞典斯德哥尔摩举行过一次会谈，但是朝鲜代表团很快就中断了会晤，指责美方的立场不够灵活。斯德哥尔摩会谈是今年2月特朗普与金正恩的河内峰会不欢而散后两国官方代表团的首次会晤。

韩国国会议员李恩宰是在周一参加国家情报院会议后对外界披露相关消息的。她说，朝鲜和美国都想在12月之前举行会晤，因为金正恩此前曾将今年年底设立为期限。"韩国国家情报院预计，会谈将在本月内、最迟12月初恢复。在互相试探立场后，朝美两国现在应该展开认真的对话。"

李恩宰还透露，金正恩希望能够在12月再次与特朗普会晤，而在此之前还有可能先访问中国。

金正恩最初曾将半岛核问题的谈判期限设定在今年4月。而在2月的河内峰会破裂后，他将期限延长到了今年年底。他曾表示，希望美国在今年底以前能够转向更为灵活的姿态，并且暗示目前的谈判僵局正在让他怀疑暂停核试验以及弹道导弹的决定是否合理。

尽管特朗普与金正恩都强调双方有着良好的私交，但是近期，朝鲜方面表示，正在失去耐心，不会再"为了谈判而谈判"。

瑞典外交部一发言人则对外界表示，愿意再次为两国之间的对话提供契机，希望朝美谈判尽快重启。"我们相信，两国都对瑞典有信心，这让我们能够为对话提供平台。瑞方也鼓励美国与朝鲜利用好这次机会。"

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ 特朗普：我不信 朝鲜领导人金正恩在上周日所作的新年致辞中称，不久就将试射可装载核弹头的洲际弹道导弹，准备工作已“进入最后阶段”。特朗普随即发推文表示，不相信朝鲜即将研制出有能力打击美国目标的核武器。

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ 不可低估 朝鲜的核武发展到底达到了怎样的水平？对此众说纷纭。该国迄今进行了5次核试验以及众多的弹道导弹试射，一些专家认为，朝鲜已有能力给短程和中程导弹装配核弹头。

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ 核试验——悬在东北亚上空的利剑 2016年9月9日，朝鲜官方电视台报道，该国进行了又一次核试验。朝鲜迄今共进行过5次核试验

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ 光有核燃料还不够 一些美国专家相信，朝鲜所拥有的核燃料已足够用来制造20枚核弹，并有能力以每年10枚的速度继续增加。但光有核燃料还不够，难度更大的是掌握制造体积足够小的核弹的技术、使之能安装到导弹上。图为2015年10月在阅兵式上亮相的KN8洲际弹道导弹。

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ “飞毛腿”和“劳动” 朝鲜已拥有一批短程的飞毛腿导弹和中程的“劳动”(Rodong)导弹。有韩国专家认为，这些导弹已经装上了核弹头。日本和韩国均在上述导弹的射程范围内。图为2016年9月的一次中程导弹试射。

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ 屡试屡败的“舞水端” 有韩国专家认为，朝鲜也有能力给“舞水端”中程导弹安装核弹头，其射程可达3000公里，可打击美国在太平洋关岛的军事基地。朝鲜多次发射该型导弹失败，图为2016年10月该导弹发射图片，此次试射也以失败告终。

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ 卫星火箭还是远程导弹？ 2016年2月7日，朝鲜官方称发射了一枚携带卫星的火箭，但朝鲜的邻国和美国认为这是一次远程导弹试射。金正恩担任领导人以来，朝鲜进行的弹道导弹试射次数超过其父金正日执政18年的总和。

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ 庆祝卫星上天 2016年2月，电视新闻播报卫星成功发射的消息时，平壤火车站大屏幕前的民众鼓掌欢呼。

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ 下一个目标：美国本土 即便朝鲜有能力为其已拥有的导弹装上核弹头，接下来更大的挑战是开发出能携带核弹头的洲际弹道导弹（ICBM），这种导弹射程在5500公里以上，能打击到美国本土。 图为朝鲜西海太空中心的洲际弹道导弹推进器试验场地。

特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？ 平壤还需要五到十年 每一次核试验、每一次导弹试射，都使朝鲜向拥有打击美国本土能力核导弹的目标迈进一步。有专家估计，再过5到10年朝鲜就将实现这一目标。



文山/石涛/(路透社)