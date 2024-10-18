年内第三次降息 欧洲央行将关键利率下调至3.25%

鉴于欧元区通胀率降至三年多来最低水平，欧洲央行宣布再将利率下调25个基点，至3.25%。

（德国之声中文网）此次为欧洲央行（ECB）今年第三次降息，将基准利率从3.5%降至3.25%。

周四（10月17日）公布的官方数据显示，欧元区9月份通胀率已降至1.7%，欧洲央行随后宣布再将利率下调0.25个百分点。

这是三年多来欧元区通胀率首次低于欧洲央行设定的2%的目标。

通胀回落的原因是什么？

9月份通胀率放缓的原因在于能源成本的变化，与去年同期相比，能源价格下降了6.1%。

欧洲央行管委、法国央行行长维勒鲁瓦·德加洛（Francois Villeroy de Galhau）上周表示，"战胜通胀已胜利在望。"

维勒鲁瓦·德加洛在周四的欧洲央行会议前表示，"降息非常有可能"，并补充道，"这不会是最后一次降息。"

新冠疫情以及俄乌战争均推动了消费者价格飙升，通胀率在2022年10月达到了10.6%的最高点，促使欧洲央行大幅加息。今年通胀回落，欧洲央行年内已经两次降息，此为第三次。

欧洲央行目前的重点是应对处理欧元区经济增长乏力的问题。

根据欧洲央行上个月发布的预测报告，欧元区第三季度经济增长预计将放缓至0.2%，2024全年将降至0.8%。

（路透社，法新社）

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