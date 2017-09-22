年入百万也算中产? 默克尔接班人选够"谦逊"

（德国之声中文网）弗里德里希·默尔茨（Friedrich Merz）宣布竞选基民盟主席后，有关他的争议也越来越多。尽管默尔茨年入百万欧元以上，但他一直反对别人称其为"百万富翁"，他认为自己并不属于什么"上流社会"，只能称得上是"高级中产"。前不久，在德国《图片报》记者的一再追问下，默尔茨终于就其收入问题公开作出回应。他说"应该不低于一百万欧元"。

事实上，根据《图片报》记者的调查，默尔茨在多家公司监事会任职，其中仅从知名投资公司黑石集团就会每年领取12万欧元的薪资。其他给默尔茨发工资的公司还包括：生产卫生纸的Wepa工业控股、汇丰银行、科隆波恩机场等等。

对于年入百万何以属于"中产"这个问题，默尔茨对媒体作出了这样的解释："对我来说，社会中层并不只是一个经济上的指标。我从父母那里继承了中产阶级特有的价值观：勤劳、律己、正直、尊重，还有这样的认识--在力所能及的范围内，要懂得回报社会。"

默尔茨还表示："当我听到'社会上层'之类的词语时，我首先想到的是那些继承了巨额家业、享受生活的富二代。我的情况完全不是这样。"

年入百万，却要将自己纳入"中产"行列。默尔茨的这份谦逊，引发了广泛争议。纵观自媒体上的批评呼声，大致内容不外乎三类：其一，有人担心，百万富豪无法理解大多数民众的"缺钱"苦恼，因此这样的人也不适合从政。其二，有人断言，任何人在如此短暂的时间内能够聚敛大量财富，其中必有"不义之财"。其三，梅尔茨在多家大公司任职，一旦从政难免利益冲突。

至于拥有私人飞机、年收入百万的默尔茨是否属于德国"中产"，有关争论仍在继续。争执各派也难以说服对方，毕竟对于如何界定"中产阶级"，无论是在德国，还是国际间都并没有统一的定义。

对于网民的批评声浪，柏林《每日镜报》发表评论称："百万富翁当然有权出任德国总理。"这位评论员认为，决定默尔茨政治生命的不应当是他的个人财富，而是他的施政纲领。