 平权路漫漫：德国社会能接受同性恋总理吗？ | 文化经纬 | DW | 25.09.2020

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文化经纬

平权路漫漫：德国社会能接受同性恋总理吗？

德国同性恋者的平等是一个漫长和进行了艰苦斗争的故事。尽管取得了法律上的成功，但偏见和歧视仍到处存在。

Symbolbild Homosexualität (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

（德国之声中文网）几天前，基民盟主席候选人弗里德里希· 梅尔茨（ Friedrich Merz）接受 "图片报 "采访时的讲话，不仅在公众场合，甚至在他自己的党内也引起了惊愕。当梅尔茨被问及如果今天的总理是一位同性恋者他是否会有所保留时。梅尔茨先是说不会，但随后他又表示："性取向的问题与公众社会无关。只要是在法律范围内，只要不涉及儿童，对我来说这绝对是底线，这不是公开讨论的问题。"

批评人士不禁要问，为什么这位前基民盟联邦议院党团主席在谈到同性恋问题时会考虑到保护儿童以及可能的违法问题呢？ 就连同样是基民盟党内人士的联邦卫生部长施潘（Jens Spahn）也提出这个问题。施潘也是一位同性恋者。

Friedrich Merz und Jens Spahn (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

梅尔茨与施潘既是基民盟党内同事又是竞争者

1969年前同性恋还属违法

对同性恋者的偏见、怀疑和迫害在战后的德国由来已久。尽管现在同性恋者在大部分地区被社会所接受，但在1969年之前，同性恋还属于违法行为，在当时的西德，仍然奉行着一项可以追溯到德皇时代的法律。该法律在纳粹统治时期更为严厉。

根据《刑法》第175条的规定："与另一名男性有性行为或允许其对自己进行性行为的男子，将面临坐监的处罚"。1957年，联邦宪法法院还宣布这一规定符合宪法。昔日的东德也继承了纳粹时期的这一法律。

社会运动带来的第一次开放

1968年的学生运动和社会运动带来了西方的第一个进步。争取同性恋平等的斗争主要是由妇女和人权团体发起推动的。例如在1992年8月，大约有250对同性伴侣在" 婚姻登记处行动" （Aktion Standesamt）中办理了结婚登记手续。

Berlin I Pride I Dyke March (Imago Images/A. Friedrichs)

在2020年柏林克里斯托弗街游行日（Christopher Street Day Day）活动中，示威者要求多样化反对同性恋恐惧症

DW.COM

从2001年通过"生活伴侣关系法"，同性恋伴侣逐渐获得遗产、税务、收养等各方面的权利，到2017年同性婚姻的合法化，所谓"婚姻平权"（Ehe für alle）在德国经过了怎样的过程？

德国国防部表示，希望为数十年间遭到歧视的同性恋军人平反。即使同性恋行为在德国合法化之后，同性恋军人在很长时间里受到极不公平的对待。

德国早在2017年通过同性婚姻，但每年仍有约2千宗「性倾向转化治疗」。当地日前完成通过新法例，禁止未成年人士进行有关疗程，成爲欧洲最早立法的国家之一。

有报道称，对于男女同性恋群体来说，柏林作为旅行目的地的吸引力大不如前。原因是针对同性恋的暴力行为有所增加。但并非所有人都认同这一看法。

直到2001年2月，施罗德（Gerhard Schröder）总理领导下的红绿联邦政府才出台法律，允许同性恋以"登记注册的生活伴侣"的形式，获得《基本法》所规定的所谓平权地位。

并非所有联邦议员赞同人人都有结婚权利

2017年，联邦议院对"同性婚姻法"进行了历史性的投票。直到最后，主要反对该法律的一直是保守派议员。在309名基民盟或基社盟政客中，有225名投票反对。此前联邦总理默克尔（Angela Merkel）主张让每一位议员自由做出决定。

政客出柜

与出台法律一样重要的是，政治家公开宣布其同性恋身份。 2001年，柏林市长、社民党政治家沃维莱特（Klaus Wowereit）在一次党代表大会的讲话结束时说："我是同性恋，这样也挺好的！"后来他说，他的公开表述之所以成为热门话题，因为他已经知道小报媒体正在蠢蠢欲动地打算报道他是同性恋。

就在同一年，基民盟政治家冯·博伊斯特（Ole von Beust）当选汉堡市市长，他也毫不掩饰自己的同性恋。已经去世的前联邦外长韦斯特韦勒（Gudo Westerwelle）也因公开宣布是同性恋而被人们普遍接受。

仍然存在歧视

公开辩论以及民意调查表明，德国在同性恋平权方面取得了很大进展。这也是梅尔兹（Friedrich Merz）的观点显得不合时宜的原因。不过在许多领域，人们对同性恋仍然持保留态度。

Hass gegen Schwule Mann trampelt auf einer LGBT Flagge herum (picture-alliance/empics/J. Brady)

尽管取得了很大进步，但对同性恋仍然存在歧视和仇恨

德国经济研究所（DIW）和比勒费尔德大学的最新研究发现，仍有30％的同性恋者在工作中受到歧视，而对变性者这一歧视比例甚至超过40％。这就是这些群体中为什么有将近三分之一的人仍然对同事隐藏个人性身份的原因之一。

因此，对他们发出保护的倡议很重要，例如德国国防部部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）现在就想尽快出台一项法规，为1955年至2000年之间遭到系统歧视的德国联邦国防军士兵恢复名誉，以及对他们进行赔偿。

观看视频 03:44

在德國尋求LGBT庇護：經歷相仿 結局各異

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