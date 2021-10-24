平抑高涨煤价 中国将查能源价格指数机构

（德国之声中文网）随着煤炭短缺导致中国国内炭价创下新高，中国政府周一（10月25日）表示，当局将对发布能源价格指数的单位进行调查，同时敦促煤炭业者「严格」履行合同义务，进一步平抑高涨的煤价。

路透社报道，郑州商品交易所的动力煤期货至25日已连续四个交易日下跌。25日收盘时落在每吨1305.6元（约205美元），跌了7%。该价格在周一夜盘又跌了3.8%。

动力煤期货在19日创下历史高点1,982元（约310美元）后，总跌幅目前已达35%。即便如此，动力煤期货今年迄今仍上涨了约150%。

中国国家发展和改革委员会表示，部分能源咨询机构「未使用真实交易价格、发布道听途说信息甚至编造发布虚假价格指数、操纵价格指数等，加剧投机炒作」，当局将加强进行调查，并对任何涉嫌违规的单位採取暂停发布、列入失信名单等惩戒措施。

国家发展改革委也在声明中强调：「煤炭价格已经完全偏离了供需基本面，严重损害了国家和社会公共利益。」

中国有数十家机构提供煤炭价格数据，包括中国电力企业联合会和中国煤炭运销协会。地方性咨询公司还包含如汾渭数字信息技术公司，以及和略电子商务公司旗下的「易媒」交易平台，也都会发布煤炭价格数据。

汾渭公司和中国煤炭运销协会并未向路透社提供评论，易媒平台则无法联系。中国电力企业联合会称其不在工作时间。

新规应对缺煤危机

面对煤炭价格高涨，国家发展改革委表示已采取了一系列措施来引导价格回到合理范围。 上周中国的证券监管机构便要求期货交易所提高动力煤期货的部分合约手续费用，限制交易配额，并打击投机行为。

在电价方面，中国家发展改革委也在12日放鬆电价限制规定，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，高耗能行业电价甚至不受20%的上浮限制。

中国煤炭是由自由市场订价，但电价涨幅受政府限制，也因此当煤炭价格过高时，许多发电厂反而发电越多、赔的钱也越多。中国《证券日报》报道，自新的电价改革启动后，已超过10省份开始执行，其中山东、江苏、贵州、安徽等地电力市场成交价均较基准电价上浮约19%。

此外，国家发展改革委也敦促煤炭企业严格履行合同义务，并要求他们加强中长期合同的信用监管，进而稳定煤炭市场。

国家发展改革委在25日的一份声明中表示，中国主要电厂的煤炭供应自10月5日以来急剧增加，在10月24日达到9569万吨，比9月底时增加了1700万吨，足够供电维持17天。该单位还表示，它已经向包括中国华能集团和中国大唐集团在内的国营企业派遣了小组，督促其加快工作进度。

中国煤炭工业协会25日还敦促会员企业在确保安全的情况下提高产量，保证冬季供应，促进「合理 」的煤炭价格，执行中长期合同，并提前签署2022年合同。

作为世界上最大的煤炭开采国和消费国以及最大的温室气体排放国，中国预计在2026年开始逐步削减煤炭使用。外界希望中国可以更早执行煤炭减量，但是严重的能源短缺已使当局面临加紧生产煤炭的压力。

路透社报道，中国正在推动矿工提高煤炭产量，并增加进口，以便让发电站能够为冬季储备库存，但是分析家指出，短缺情形可能至少持续几个月。

（综合报道）

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