平息「黄背心」怒火 法国不涨燃油税

(德国之声中文网) 法国总理菲利普（Edouard Philippe）本来在周二(12月6日)宣布，将税收推迟六个月，但周三他和总统马克龙决定取消2019年燃油税的调涨措施。

菲利普正式宣布，2019年不会调涨燃油税，也说政府「准备好要进行对话」。环境部长戴扈傑（François de Rugy）在接受电视采访时也证实，本来打算在1月1日调高的燃油税已经取消。

这次的抗议者以穿着高能见度的黄色背心(gilets jaunes)闻名。法国政府要和他们谈判困难重重，因为从农村到都市到处都是自發的抗议者和反对燃料税调涨的民众。

根据民意调查显示，有高达70％的法国民众支持黄背心运动。

抗争还会持续？

自称为發言人之一的莫郝德(Jacline Mouraud)对这样的结果并不满意。她说:「我认为太迟了。马克龙的举动是在正确的道路上，但依我看来，并不会从根本上改变这个运动。」她强调，穿着黄色背心的各个团体将自己决定下一步该做什么，但鼓励抗议者提出其他要求，例如提高最低工资等等。

下周末预计还会有后续抗争，工会和农民都有可能会加入抗议活动。许多政治人物呼吁当局采取更多维安措施。共和党领袖沃奎兹 (Laurent Wauquiez)建议政府宣布进入紧急状态，以保护想要和平表达意见的民众。

媒体报导，马克龙呼吁抗议者保持冷静和「尊重共和国秩序」。

更公平的税收

周三，法国总理菲利普在国会议员前替政府的立场辩护，承诺只有在确保燃油税能公平地实施，并达成协议后才能增加。他也表示会就抗议中提出的问题进行全国讨论。其中包括税收政策和公共服务。

原定在周二计划的协商已被取消。黄背心运动中有代表说，原因是运动中的强硬派威胁不得与政府进行谈判。

黄背心群众中成员复杂，其中包括退休人员、没有社会福利资格的打工者、无政府主义者，还有希望总统下台的极右派人士。

总体来说，抗议人数从三周前的28万下降到上周六的13万6千人。当中一些暴力事件，像是焚烧汽车、喷漆和破坏凯旋门引起部份抗议民众的质疑，而导致参与人数下降。上周六在巴黎有100多人受伤，412人被捕。

夏立民/罗法 （法新社，路透社）