平安夜？提防心脏病发作！

（德国之声中文网）瑞典科学家发现，12月24日，也就是圣诞节的平安夜，心脏病在人群中的发作风险在整个假期中最高。《英国医学杂志》（BMJ）周三发表了这项研究。

瑞典隆德大学心脏病学教授戴维·厄林格(David Erlinge)领导的研究团队，查核了1998年至2013年在瑞典因为心脏病住院的28万患者的资料，发现在为期两周的圣诞假期内，心脏病发作的高峰在平安夜晚上10点左右。那一天的心脏病发作率比假期的其余时间高出37%。

圣诞节当日和元旦的心脏病发作风险也很高，但是新年夜相对安全。研究认为，老年人和体弱患者更容易犯病，外部刺激令相对脆弱者雪上加霜。

平安夜心脏病发作风险高的原因？ 研究者称他们掌握的资料尚不足以判断，但是也给出了一些线索。

"此前的大量分析已经显示，生气、焦虑、悲痛、忧伤和压力都会增加心肌梗塞的风险，也许这能解释我们研究发现的高危期。"研究团队说。

这不是瑞典科学家第一次发现心脏病和看似无关的因素之间的关联。今年早些时候发表的一份研究认为，寒冷和多云天气会增加心脏病发作风险。