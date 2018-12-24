 平安夜？提防心脏病发作！ | 文化经纬 | DW | 24.12.2018

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平安夜？提防心脏病发作！

圣诞假期哪一天最危险？最新一项研究表明，对于心脏病人来说，是平安夜。研究者没有说明原因，但提供了一些线索。

Symbolbild: Frau mit gebrochenem Herzen an Weihnachten (picture-alliance/Bildagentur-online)

平安夜不应该成为“心碎夜”

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德国西南部萨尔州的尼古拉斯圣诞邮局堆满了信件。成千上万的孩子寄来了写着愿望的纸片和信件，而孩子们最希望得到的礼物，充分体现出数字时代的特色。 (09.12.2018)

（德国之声中文网）瑞典科学家发现，12月24日，也就是圣诞节的平安夜，心脏病在人群中的发作风险在整个假期中最高。《英国医学杂志》（BMJ）周三发表了这项研究。

瑞典隆德大学心脏病学教授戴维·厄林格(David Erlinge)领导的研究团队，查核了1998年至2013年在瑞典因为心脏病住院的28万患者的资料，发现在为期两周的圣诞假期内，心脏病发作的高峰在平安夜晚上10点左右。那一天的心脏病发作率比假期的其余时间高出37%。

圣诞节当日和元旦的心脏病发作风险也很高，但是新年夜相对安全。研究认为，老年人和体弱患者更容易犯病，外部刺激令相对脆弱者雪上加霜。

平安夜心脏病发作风险高的原因？ 研究者称他们掌握的资料尚不足以判断，但是也给出了一些线索。

"此前的大量分析已经显示，生气、焦虑、悲痛、忧伤和压力都会增加心肌梗塞的风险，也许这能解释我们研究发现的高危期。"研究团队说。

这不是瑞典科学家第一次发现心脏病和看似无关的因素之间的关联。今年早些时候发表的一份研究认为，寒冷和多云天气会增加心脏病发作风险。

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    羊角小饼干！德国人的最爱。这一美味的新月型小饼干源于奥地利波希米亚地区。原料中加入了香草、杏仁或者榛仁碎，刚出炉的时候香草味扑鼻，令人无法抗拒。

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    月桂圣诞饼干

    这种名为Spekulatius的传统圣诞饼干源于下莱茵地区、荷兰和比利时。饼干上用模具印制的图案通常是农村的景象。制作这种饼干的古老模具现在已经成为极其珍贵的收藏品。

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    纽伦堡传统姜饼礼盒

    历史悠久的纽伦堡姜饼礼盒享誉全球。这一圣诞甜点礼盒内装有各种著名的纽伦堡圣诞姜饼，其历史可以追溯到14世纪。至今这种使用古老传统秘方制作的姜饼仍然是圣诞节的象征。

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    典型的圣诞甜点香料

    八角茴香，小豆蔻，肉豆蔻，香草或肉桂等异国香料使圣诞饼干变得如此别具风味。如果你喜欢肉桂味浓厚的星星饼干，一定要使用锡兰肉桂。虽然价格有点儿贵，但有害的香豆素含量不多。

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    亚琛姜饼Printen

    亚琛姜饼Printen是19世纪才创造的一个独立的知名品牌。这种圣诞饼干不油腻，而且用糖替代蜂蜜，因此非常适合大批量的生产和运输。这种小姜饼的外层被白色或者褐色巧克力包裹，如今已经成为著名的亚琛特色食品。

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    牛眼果酱饼干

    牛眼果酱饼干也是圣诞节期间食用最多的甜点之一。不同地区，饼干的叫法和做法也有不同。有的饼干加果仁，有的添加杏仁霜。饼干的中间可以放各种果酱。

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    雪花饼干

    暄松的雪花饼干主要使用椰蓉和起泡蛋白作为原料。这种小饼干源于中古时期的修道院厨房。后来逐渐成为圣诞节期间德国人餐桌茶几上的必备甜食。

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