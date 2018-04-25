 平安夜不平安 李明哲妻控诉不公对待 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.12.2018

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时政风云

平安夜不平安 李明哲妻控诉不公对待

因“颠覆国家政权罪”而入狱一年后，李明哲透过前来探监的妻子控诉自己在监狱中受到的不公正对待。李净瑜24日在台北的记者会上谴责中国当局对自己丈夫的“非人道差别对待”，呼吁各界声援。

Lee Ching-yu taiwanesische Aktivistin (picture-alliance/AP Photo/E. Wang)

资料照片：李净瑜手臂上书写“李明哲，我以你为荣”字样

（德国之声中文网）自台湾人李明哲在中国大陆被以颠覆国家政权罪判刑已经过去一年有余，台湾人权促进会12月24日在台北立法院召开记者会，李明哲妻子在会上讲述了自己日前去探监得知的丈夫近况，谴责中国政府"非人道差别对待人权工作者"。

当天的李净瑜身穿黑衣，表情凝重。"这是我第二次在平安夜为李明哲召开记者会"，她透露，在狱中"暴怒又暴瘦"的李明哲委托她，向全世界告知他的处境。

李净瑜今年9月申请去监狱探望丈夫却数次被拒。12月18日，她得以见到李明哲，才得知丈夫曾经被移监北京十天，具体时间和移监原因不明。根据台湾人权促进会发布的消息，整个移监过程并未告知家属，违反了中国监狱法的相关规定。

李净瑜称，在李明哲重新被移回原本关押的赤山监狱之后，发现自己原有的所有保暖衣物和私人物品均被丢弃处理，而在狱中的生活费帐户也因其"新入监"状态而被暂时冻结，无法使用现金来购买食物用品，导致李明哲在平均温度只有摄氏5度的赤山监狱"暴瘦"。

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台湾非政府组织（NGO）工作者李明哲遭中国抓捕后，以颠覆国家政权罪判处5年，关押在中国湖南省的赤山监狱。他的妻子李净瑜这两週在欧洲各国持续呼吁救援。 (25.04.2018)

她在24日的记者会上表示，每个中华人民共和国的囚犯，都有权收受亲戚朋友的来信，可以在狱中申请公共电话卡打电话给家人，其家属有每月一次的探视权，而这些权利，只因为"李明哲是台湾人，是一个外国人，反而被剥夺了"。

她还控诉赤山监狱违反中国官方规定，要求李明哲在狱中每天工作十几个小时，与"血汗工厂"无异；即使是中国"审查后准许"出版的简体版书籍，被送进狱中也要被审查管控。

在李明哲被判刑入监一年后的平安夜，李净瑜呼吁民众声援李明哲，"恳求大家"继续寄明信片给李明哲。"这封明信片，不一定会到李明哲手中，但是中国监狱会收到，中国政府会知道。透过大家持续、稳定地写明信片寄给他，除了表示大家对李明哲的支持，更重要的是让狱方、中国政府知道，我们都在等待李明哲早日回家，我们没有忘记，也不会放弃。"

除了主持记者会的台湾人权促进会之外，与会的其它机构包括西藏台湾人权连线、监所关注小组和民间司法改革基金会等，都呼吁捍卫言论与思想自由，呼吁中共立刻释放李明哲，也要求台湾政府站出来声援李明哲并为其家属提供必要协助。

China Aktivist Lee Ming-che (picture alliance/dpa/AP Photo)

2017年11月28日李明哲在庭审现场

2017年11月底，湖南省岳阳市中院对被告人彭宇华、李明哲颠覆国家政权案一审公开宣判，认定两名被告"以颠覆国家政权、推翻社会主义制度为目的，成立非法组织，策划颠覆国家政权的计划、方法、步骤，……行为均已构成颠覆国家政权罪"。法院判处彭宇华有期徒刑七年，判处李明哲有期徒刑五年。彭、李当庭表示服从判决不上诉。李明哲也成为第一个被中国大陆以上述罪名判刑的台湾公民。

据台湾苹果日报在线版报道，陆委会主席陈明通12月19日曾表示，正在通过渠道协助李明哲家属，希望"能够提早出狱，服刑到一半时间就假释出来，都在争取中"。

雨涵（综合报道）

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