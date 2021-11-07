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朝鲜首都、最大城市，位于朝鲜半岛西北部。
虽然平壤在朝鲜战争中被毁坏几成废墟，平壤很快得到重建，20世纪70、80年代，平壤进行了大规模的城市建设，兴建了主体思想塔、人民大学习堂、五一体育场、平壤凯旋门等地标性建筑。
美韩高级官员在华盛顿就如何恢复与平壤的对话举行了会谈，谋求正式宣布朝鲜战争结束。然而专家认为，朝鲜半岛的紧张局势正在加剧，爆发一场战争比结束上一场战争的可能性更大。
朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。
朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党庆祝成立76周年之际，敦促官员们在面对“严峻”经济形势时，专注于改善民众生活。而他西装搭配凉鞋的装扮也颇为吸睛。
近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。
根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
朝鲜导弹试验正值中韩高级官员举行会谈之际。韩国军方指出，这是平壤一周内的第二次试射导弹。 随后，韩国方面也以水下弹道导弹试射回应。金正恩妹妹金与正也亲上火线回应。
最近数月，朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅多次交换信件，同意改善双边关系。现在双方首先重开首尔和平壤之间的紧急热线。
来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。
中国驻联合国大使周一表示，他希望美国拜登政府能够更多重视对朝鲜的外交努力以及对话，而不是以施加“极端压力”试图遏制平壤的核计划以及朝鲜半岛的去核化。
新近再度发生朝鲜试射导弹事件后，美国与在该地区的日、韩盟友敲定了战略，其目标：平壤不得拥有核武器。
据英国广播公司日前（2月21日）报道，两年前，河内峰会后，美国前总统特朗普曾向朝鲜领导人金正恩提供乘坐总统专机“空军一号”回平壤的机会，但遭拒绝。
朝鲜劳动党第八次全国代表大会5日在平壤开幕，金正恩在讲话中罕见地承认政策失败。预计朝鲜将在本次会议上制定新的经济发展目标。
多个安理会成员国及日本共同指责朝鲜在新冠疫情期间加大对人权的打压。韩国情报机构称，金正恩因为担忧疫情下令平壤封城，并以汇率暴跌为由处决了一名知名货币兑换商。
美方在最近一次演讲中表示，平壤尚未采取「任何具体的无核化步骤」，也对朝鲜10月在阅兵式上公布一枚远程导弹表示震惊。现在华盛顿有最新的反制动作。
在平壤举行庆祝劳动党建党75周年阅兵式的次日，韩国方面发表声明，提醒朝鲜应继续落实防止武力冲突和战争的各项协议。
朝鲜举行大规模夜间阅兵式，庆祝执政的劳动党成立75周年。新冠大流行瘟疫之际，成千上万不戴口罩的官兵在平壤接受检阅。阅兵式上还出现了一款新型弹道导弹。
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