为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

平壤

朝鲜首都、最大城市，位于朝鲜半岛西北部。

虽然平壤在朝鲜战争中被毁坏几成废墟，平壤很快得到重建，20世纪70、80年代，平壤进行了大规模的城市建设，兴建了主体思想塔、人民大学习堂、五一体育场、平壤凯旋门等地标性建筑。

Soldiers from North and South Korea verify the removal of guard posts on each side of the Demilitarized Zone, December 12, 2018. South Korean Defence Ministry/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

朝鲜半岛：正式结束战争，还是再燃战火？ 07.11.2021

美韩高级官员在华盛顿就如何恢复与平壤的对话举行了会谈，谋求正式宣布朝鲜战争结束。然而专家认为，朝鲜半岛的紧张局势正在加剧，爆发一场战争比结束上一场战争的可能性更大。
N. Korea confirms test-launch of new SLBM In this photo released Oct. 20, 2021, by North Korea's official Korean Central News Agency, a new type of a submarine-launched ballistic missile (SLBM) is test-fired from waters the previous day. The South Korean military said on Oct. 19 that North Korea fired what appears to be an SLBM toward the East Sea from waters east of Sinpo, a city on the North's east coast. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-10-20 07:36:12/

朝鲜证实试射新型弹道导弹 美呼吁对话 20.10.2021

朝鲜官媒证实朝鲜试射了一枚弹道导弹，金正恩本人没有参加测试。这是平壤最近几周来第五次进行武器试验，联合国安理会将就朝鲜问题举行紧急闭门会议。

金正恩吁改善民众生活 西装配凉鞋引关注 12.10.2021

朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党庆祝成立76周年之际，敦促官员们在面对“严峻”经济形势时，专注于改善民众生活。而他西装搭配凉鞋的装扮也颇为吸睛。

PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA - FEBRUARY 09: (EDITORS NOTE: Alternate crop of #916122914) Kim Yo Jong, sister of North Korean leader Kim Jong Un, arrives at the opening ceremony of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at PyeongChang Olympic Stadium on February 9, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. (Photo by Patrick Semansky - Pool /Getty Images)

朝韩恢复通话 金与正是“和平使者”？ 04.10.2021

近来，朝鲜不断发出和解信号。而平壤当政者金正恩的胞妹金与正显然是这一切重大举措的主要操盘手，她的目的是要促成朝韩峰会。
N. Korea says it tested newly developed hypersonic missile This photo, released by North Korea's official Korean Central News Agency on Sept. 29, 2021, shows what the North claims to be a new hypersonic missile being launched from Toyang-ri, Ryongrim County of Jagang Province the previous day. The report came after South Korea's Joint Chiefs of Staff said on Sept. 28 North Korea fired one short-range missile into the East Sea. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-09-29 07:27:16/

朝鲜称发射「超高音速导弹」 刺激联合国 29.09.2021

根据联合国决议，自称核国家的朝鲜不得研发弹道导弹。然而，平壤领导层置之不理，并称29日已试射一发超高音速导弹，惊动日韩。
N.K. leader's sister slams S. Korea for military drills with U.S. Kim Yo-jong, North Korean leader Kim Jong-un's sister and currently vice department director of the ruling Workers' Party's Central Committee, is pictured as she visits Ho Chi Minh mausoleum in Hanoi, in this file photo dated March 2, 2019. Kim threatened on March 16, 2021, to scrap a military peace agreement with South Korea and break up a Workers' Party organ tasked with inter-Korean dialogue as she lambasted the South for conducting military exercises with the United States. (Yonhap)/2021-03-16 09:41:42/

朝鲜半岛紧张加剧 金与正威胁摧毁双边关系 16.09.2021

朝鲜导弹试验正值中韩高级官员举行会谈之际。韩国军方指出，这是平壤一周内的第二次试射导弹。 随后，韩国方面也以水下弹道导弹试射回应。金正恩妹妹金与正也亲上火线回应。
03.01.2018 *** N. Korea reopens communication channel with S. Korea A South Korean official checks out a cross-border hotline with North Korea at the liaison office in the Joint Security Area, a small strip of land at the truce village of Panmunjom, on Jan. 3, 2018. North Korea said the same day that it will reopen the suspended inter-Korean communication line at the shared border village of Panmunjom at 3:00 p.m. (Pyongyang time). (Yonhap)/2018-01-03 16:31:40/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“恢复互信迈出一大步” 朝韩全面恢复紧急热线 27.07.2021

最近数月，朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅多次交换信件，同意改善双边关系。现在双方首先重开首尔和平壤之间的紧急热线。 
Pope Francis (R) walks with the Bishop of Daejon, Lazarus You Heung-sik, as he arrives at the Shrine of Solmoe, birthplace of Saint Andrew Kim Taegon, in Dangjin on August 15, 2014. Pope Francis warned of the cancer of despair that afflicts outwardly affluent societies and called on South Korean Catholics to reject inhuman economic models at a mass for 45,000 people earlier on August 15 on the first papal trip to Asia in 15 years. AFP PHOTO / VINCENZO PINTO (Photo by VINCENZO PINTO / AFP)

韩国主教力促 教宗会访问朝鲜吗？ 18.06.2021

来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。
Vor dem Sekretariatshochhaus der Vereinten Nationen in New York weht die deutsche Flagge inmitten der Fahnen der anderen UN-Mitgliedsstaaten. Das Hochhaus ist das Wahrzeichen des UN-Hauptquartiers im Stadtteil Manhattan. Es gehört zu einem Gebäudekomplex in der First Avenue am East River. Das 155 Meter hohe Sekretariatshochhaus umfasst 39 Etagen. (20.09.2019) | Verwendung weltweit

中国出任安理会轮值主席 促美国同平壤对话 04.05.2021

中国驻联合国大使周一表示，他希望美国拜登政府能够更多重视对朝鲜的外交努力以及对话，而不是以施加“极端压力”试图遏制平壤的核计划以及朝鲜半岛的去核化。
In this undated photo provided on Tuesday, July 23, 2019, by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un, center, speaks while inspecting a newly built submarine to be deployed soon, at an unknown location in North Korea. North Korean state media's report on Tuesday comes days after North Korea said it may lift its 20-month suspension of nuclear and missile tests to protest expected military drills between the United States and South Korea. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) |

应对朝鲜　美日韩联手 03.04.2021

新近再度发生朝鲜试射导弹事件后，美国与在该地区的日、韩盟友敲定了战略，其目标：平壤不得拥有核武器。

FILE - In this Feb. 28, 2019 file photo, President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un take a walk after their first meeting at the Sofitel Legend Metropole Hanoi hotel, in Hanoi. John Bolton, President Donald Trump’s national security adviser, says North Korean allegations that he and Secretary of State Mike Pompeo created an atmosphere of hostility and mistrust at last month’s nuclear summit in Hanoi are “inaccurate.” North Korea’s Vice Foreign Minister Choe Son Hui said Friday that Trump was willing to talk, but was influenced by uncompromising demands by Pompeo and Bolton. She says the “gangster-like stand of the U.S. will eventually put the situation in danger.” (AP Photo/Evan Vucci) |

特朗普曾邀请金正恩乘“空军一号” 22.02.2021

据英国广播公司日前（2月21日）报道，两年前，河内峰会后，美国前总统特朗普曾向朝鲜领导人金正恩提供乘坐总统专机“空军一号”回平壤的机会，但遭拒绝。
Dieses von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am 06.01.2021 zur Verfügung gestellte Foto zeigt Kim Jong Un, Machthaber von Nordkorea, auf einem Kongress der Partei der Arbeit Koreas. ACHTUNG: Das Foto wurde von der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA zur Verfügung gestellt. Sein Inhalt kann nicht eindeutig verifiziert werden.

朝鲜党代会开幕，金正恩罕见承认政策失败 06.01.2021

朝鲜劳动党第八次全国代表大会5日在平壤开幕，金正恩在讲话中罕见地承认政策失败。预计朝鲜将在本次会议上制定新的经济发展目标。
31.05.2018, Nordkorea, Pjöngjang: 5516473 31.05.2018 North Korean Leader Kim Jong-un, right, during his meeting with Russian Foreign Minister in Pyongyang. Valeriy Sharifulin / TASS/POOL Foto: Valeriy Sharifulin/TASS/POOL/dpa |

朝鲜被指责利用新冠疫情打压人权 12.12.2020

多个安理会成员国及日本共同指责朝鲜在新冠疫情期间加大对人权的打压。韩国情报机构称，金正恩因为担忧疫情下令平壤封城，并以汇率暴跌为由处决了一名知名货币兑换商。

The signboard, which reads “Long Live with Unbreakable Friendship and Unity Formed by Blood” in Chinese and Korean language respectively, is displayed in Pyongyang, North Korea, Thursday, June 20, 2019. The leaders of China and North Korea were talking in the North Korean capital Thursday, with stalled nuclear negotiations with Washington expected to be on the agenda.(Kyodo News via AP) |

美控中国违反朝鲜制裁 悬赏五百万美元搜证 02.12.2020

美方在最近一次演讲中表示，平壤尚未采取「任何具体的无核化步骤」，也对朝鲜10月在阅兵式上公布一枚远程导弹表示震惊。现在华盛顿有最新的反制动作。
People take part in a procession to commemorate the 75th anniversary of the founding of the ruling Workers' Party of Korea (WPK), in Pyongyang, North Korea in this image released by North Korea's Central News Agency on October 10, 2020. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

朝鲜新武器亮相后 韩国呼吁平壤尊重和平 11.10.2020

在平壤举行庆祝劳动党建党75周年阅兵式的次日，韩国方面发表声明，提醒朝鲜应继续落实防止武力冲突和战争的各项协议。
A man watches a television news broadcast of a military parade commemorating the 75th anniversary of North Korea's ruling Workers' Party held in Pyongyang, at a railway station in Seoul on October 10, 2020. - Nuclear-armed North Korea held a giant military parade on October 10, television images showed, with thousands of maskless troops defying the coronavirus threat and Pyongyang expected to put on show its latest and most advanced weapons. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) (Photo by JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)

夜间阅兵 不戴口罩 朝鲜劳动党举行庆典 10.10.2020

朝鲜举行大规模夜间阅兵式，庆祝执政的劳动党成立75周年。新冠大流行瘟疫之际，成千上万不戴口罩的官兵在平壤接受检阅。阅兵式上还出现了一款新型弹道导弹。
显示更多文章