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朝鲜首都、最大城市，位于朝鲜半岛西北部。
虽然平壤在朝鲜战争中被毁坏几成废墟，平壤很快得到重建，20世纪70、80年代，平壤进行了大规模的城市建设，兴建了主体思想塔、人民大学习堂、五一体育场、平壤凯旋门等地标性建筑。
周二，平壤驳斥了美国有关朝鲜正在向俄罗斯输送武器弹药的说法，并称美国散布谎言，玷污朝鲜国际形象。俄罗斯发动侵乌战争后，朝鲜是国际社会仅有几个支持莫斯科立场的国家之一。
联合国安理会成员在朝鲜问题上出现严重分歧。因为中俄反对，联合国安理会无法对平壤采取任何行动。美驻联合国大使指责中俄为朝鲜辩护，中国驻联合国大使张军反驳说，朝鲜频发导弹与美韩重启大规模联合军演有关。与此同时，朝鲜周六再次启动了发射键。
一段时间以来，朝鲜半岛局势变得剑拔弩张，美韩军演结束之际，朝鲜周五又进行了一次导弹试验。美韩认为，种种迹象显示，朝鲜有可能会再次进行核爆试验。
美國國防部27日發布防衛策略報告，其中除了稱俄羅斯對美國構成嚴重威脅外，也說中國才是對美國最重要的挑戰。此外，五角大廈也對金正恩發出警告，說若平壤使用核武，其政權將被終結。
过去两周来，朝鲜已进行了七次导弹试验。平壤称，这是对美国军事威胁所做出的“合法回应”。上周，美韩两国重新启动了中断五年的联合军演。
朝鲜6日再发射两枚导弹，并派出十多架战机接近韩国领空。平壤谴责美军在朝鲜半岛外海重新部署航母。有美韩官员警告，朝鲜可能在中共二十大之后，再次进行核试验。
美国副总统哈里斯在访问朝韩之间戒备森严的边境地区时，对平壤领导层提出异常尖锐的批评。她也再次强调，美国致力于保卫韩国。朝鲜则于哈里斯离开韩国之际再次发射弹道导弹。
在中国与俄罗斯积极展示军事实力的同时，首尔和华盛顿放弃了缓和对平壤关系的政策，举行四年来最大规模的联合军演。此举是否会加剧亚洲紧张局势？专家指出，军演的时间点距离佩洛西访台不到三周，中国不会忽略其重要性。
朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正拒绝了韩国提出的以经济援助换取平壤承诺无核化的建议，称韩国领导人尹锡悦“白日做梦”。
韩、美联合军演翌日，朝鲜周三（8月17日）挑衅性试射了两枚巡航导弹。韩国军方称，发射地点位于平安南道。
俄羅斯因入侵烏克蘭遭國際孤立，不少分析指莫斯科正朝平壤靠攏。根據朝鮮官媒週一（8月15日）報導，俄羅斯總統普京近日向朝鮮領導人金正恩表示，兩國將共同努力「擴大雙邊關係」。對此，金正恩在回信中說了什麼？
当其它国家正在为奥密克戎不断变异而坐立不安时，朝鲜宣布离最终战胜危机已为时不远。但平壤对新冠病毒来源的解释，却遭到驳斥。
在全球新冠疫情爆发的头两年里，朝鲜一直否认本国内有过感染病例。然而一个月前，平壤官方首次承认境内出现大量“发烧病例”。韩国政府和一些其他专家预测，平壤可能很快就会对外宣称，已经战胜新冠病毒，以歌颂金正恩的功绩。
据平壤当局报告，该国重要农业产区爆发了不明胃肠道传染病。目前，这个国际上受孤立的国家正遭受食品短缺和新冠疫情重创。
韓國軍方12日深夜表示，朝鮮在當日上午發射多枚疑似火箭砲的飛行物體。此前，韓國國防部長才在剛落幕的香格里拉對話上表示，由於擔心平壤恢復核試驗，韓國將「大幅」加強其防禦能力。
中美才剛在聯合國大會針對朝鮮制裁案針鋒相對，否決加強制裁的中國駐聯合國大使張軍週四告訴路透社，中國此舉是因為不希望看到朝鮮展開新的核試驗，並持續呼籲美國與朝鮮展開相關會談。
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