“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

俄罗斯总统普京与朝鲜领导人金正恩9月13日在俄罗斯远东地区的东方航天发射场举行了约2小时的会谈。金正恩说，从现在起，朝鲜会把与俄罗斯的双边关系置于“外交政策的最前沿”。