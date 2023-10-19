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朝鲜首都、最大城市，位于朝鲜半岛西北部。
虽然平壤在朝鲜战争中被毁坏几成废墟，平壤很快得到重建，20世纪70、80年代，平壤进行了大规模的城市建设，兴建了主体思想塔、人民大学习堂、五一体育场、平壤凯旋门等地标性建筑。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫访问朝鲜，拜会了朝鲜领导人金正恩，批评了美国。这次访问被认为是为普京的访问打前站。卫星图像显示，自8月下旬以来，朝俄两国之间至少有六次海上运输。
俄罗斯总统普京与朝鲜领导人金正恩9月13日在俄罗斯远东地区的东方航天发射场举行了约2小时的会谈。金正恩说，从现在起，朝鲜会把与俄罗斯的双边关系置于“外交政策的最前沿”。
朝鲜已采取措施、进一步放开新冠疫情管控，允许滞留在海外的朝鲜公民归国。这标志着朝鲜官方防疫政策的重大转变。
朝鲜高丽航空三年多来首次从平壤飞往北京的商业航班本周一临时取消，原因不详。此间已有迹象显示，因疫情关闭边界三年多的朝鲜正在逐步重新开放边境。
据朝鲜官媒报道，朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京互通信件，承诺将深化两国关系。金正恩称，坚信两国将发展成为 “符合新时代要求的长期战略关系”。
朝鲜官媒表示，金正恩近日巡视了主要军工厂，并下令大幅增加导弹等武器生产。这正值美韩下周大规模军演前。而且，俄国防部长在不久前访问了平壤，美国官员认为，莫斯科希望朝鲜能向其更多出售军火。
尽管联合国明令禁止，朝鲜再次进行了导弹测试——且是短短几天内的第三次。朝鲜官媒称，这些试验旨在加强该国的核威慑力。
平壤方面表示，此次演习展示了朝鲜“致命核反击的能力”。此举是在美国和韩国即将开始联合演习之际进行的。
俄罗斯驻朝鲜使馆宣布，朝鲜首都平壤已经放松了疫情防控措施。过去五天，为阻止呼吸道疾病传播，朝鲜在平壤实施了极其严厉的封控措施。
根據媒體報導，朝鮮近日傳出有不明呼吸道疾病案例激增的狀況，而該國政府也下令首都平壤封鎖五天。雖然政府未表明是何種疾病，但當局要求居民待在家中，並每天測量體溫數次。
美国政府正试图利用广播和“互联网自由工具”，向朝鲜人民揭露金正恩独裁政权的真相，并鼓励他们“提出更多问题”。
一段时间以来，朝鲜半岛局势变得剑拔弩张，美韩军演结束之际，朝鲜周五又进行了一次导弹试验。美韩认为，种种迹象显示，朝鲜有可能会再次进行核爆试验。
美国副总统哈里斯在访问朝韩之间戒备森严的边境地区时，对平壤领导层提出异常尖锐的批评。她也再次强调，美国致力于保卫韩国。朝鲜则于哈里斯离开韩国之际再次发射弹道导弹。
韩、美联合军演翌日，朝鲜周三（8月17日）挑衅性试射了两枚巡航导弹。韩国军方称，发射地点位于平安南道。
据平壤当局报告，该国重要农业产区爆发了不明胃肠道传染病。目前，这个国际上受孤立的国家正遭受食品短缺和新冠疫情重创。
中美才剛在聯合國大會針對朝鮮制裁案針鋒相對，否決加強制裁的中國駐聯合國大使張軍週四告訴路透社，中國此舉是因為不希望看到朝鮮展開新的核試驗，並持續呼籲美國與朝鮮展開相關會談。
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