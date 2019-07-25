平壤试射飞弹 美朝核谈判生变数

(德国之声中文网) 韩国官方25日上午表示，朝鲜向周围海域发射两枚不明飞弹。外界将此举视为朝鲜对美施压。

韩国的联合参谋总部表示: 「朝鲜在上午5时34分以及5时57分从元山地区对东海各发射了一枚不明发射体。」

另一名官员则告诉法新社:「我们已确定是飞弹。其中一枚飞行了430公里 (267英里)，另一枚飞行距离估计飞得更远一点。」并表示与美国的共同调查正在进行。

韩国联合参谋本部告诉韩联社:「我军正严加监控局势，以防出现更多试射的情况，同时做好万全准备。。」

此次试射正好发生在美朝准备重新开始核武相关谈判的时刻。朝鲜曾强力谴责美国与韩国的联合军事演习。朝鲜上一次武器试射为5月。

美日立即回应

一名白宫官员后来也证实朝鲜发射了两枚「短程飞弹」。但白宫目前没有任何评论。

白宫国安顾问波顿在推特中并未提及朝鲜的试射。但他表示与韩国进行了「有建设性的面谈」，讨论了区域安全以及加强双边关系，

而根据日本官方消息，试射的飞弹为短程弹道飞弹，且未飞到日本专属经济区(EEZ)，也没有对日本国家安全造成影响。

虽然如此，日本防卫大臣岩屋毅向记者表示，此举「让人极度遗憾」并指出「如果发射体为弹道飞弹，将违反联合国安理会决议。」他也表示:「我们会继续搜集与分析资料，同时与美国和南韩协调。」

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陳安迪/罗法/夏立民 (法新社、路透社、美联社)