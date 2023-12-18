平壤试射洲际导弹可达美国 王毅会朝鲜副外相

（德国之声中文网）韩国军方称，朝鲜周一早晨试射的这枚远程弹道导弹，飞行距离约1000公里，在东海（日本海）坠落。

韩国称，这枚导弹以极陡的角度发射，平壤此前也使用此方法以避免导弹飞越邻国。

日本防卫省称，这是一枚洲际导弹，飞行了73分钟。其潜在射程超过15000公里，意味着可覆盖美国全境。

就在周日夜间，朝鲜已经试射了一枚较短射程的导弹。之后，朝鲜发表措辞激烈的声明，谴责美国与韩国"预演一场核战争"，其中包括美国一艘核潜艇周日抵达韩国。

日本首相岸田文雄称，朝鲜这两次试射"威胁和平稳定"，美国国务院也迅速作出谴责。

"这些试射以及平壤今年进行的其它弹道导弹发射违反了联合国安理会的多项决议"，美国国务院向法新社提供的声明中写道。

自朝鲜2006年首次进行核试验以来，联合国安理会通过多项决议，呼吁该国停止核弹和弹道导弹项目。朝鲜则称，运作弹道导弹计划是该国主权权利，以进行自我防御。

朝鲜指责美韩"核咨商"

今年4月，美国和韩国成立“核咨商小组”。上周五，该小组在华盛顿举行第二次会议，讨论了对朝核威慑议题。上周六，美韩警告说，平壤对美韩的任何核打击都将带来朝鲜政权的终结。

朝鲜国防省一名发言人周日痛斥美韩明年扩大联合军事演习的计划。届时，该年度演习将包括核演习。

朝鲜官方中央社发布声明称："这是公开宣布核对抗，让对朝鲜使用核武器成为既成事实。"声明补充说："任何对朝鲜使用武力的企图都将受到预防性的致命回击。"

今年4月，朝鲜首次发射该国最先进的火星18洲际弹道导弹，并于7月再次试射。这是该国首例使用固体燃料的洲际导弹。与液态燃料相比，运载更容易，发射速度也更快。

韩国国家安全委员会表示，朝鲜周一发射的也是使用固体燃料的洲际弹道导弹。

去年，朝鲜宣布已成为"拥核国家"。

中国外交部："威慑和压力"适得其反

就在周一，中国外长王毅与朝鲜外务省副相朴明浩（Pak Myong Ho）会晤。双方表达相互之间的坚定支持和信任。

王毅对朴明浩表示："中朝传统友谊是…双方共同拥有的宝贵资产。"朴明浩正率领代表团访华。

双方在北京会晤后的简报称，二人"就共同关心的话题交换了意见"，但没有透露磋商的具体内容。

周一晚些时候，在问及中国对朝鲜导弹试射的反应时，中国外交部发言人汪文斌表示，北京注意到最新的发展。

他说，半岛局势错综复杂，"军事威慑和压力"只会加剧紧张局势。"我们希望各相关方…采取实际行动推动政治解决，维护半岛和平稳定。"

中国是朝鲜的主要政治和经济支持者，但2020年新冠疫情爆发后，平壤封锁边界，两国关系陷入停滞。近来数月，有迹象显示，朝鲜重新与外界接触，该国领导人金正恩以及其他官员和运动员进行了罕见的出访。

周六，朝鲜中央社称，朴明浩率领代表团前往北京与中国副外长孙卫东"就加强2024年的双边关系交换意见"。

作为联合国安理会常任理事国，中国在2017年以前对所有对朝鲜制裁的决议予以了赞成，但此后则拒绝支持进一步的制裁，称只会加剧紧张。

朴明浩上周抵达北京进行罕见的访问。明年是中朝建交75周年。

（法新社、路透社）

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