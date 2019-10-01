 平壤证实潜水艇发射导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2019

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时政风云

平壤证实潜水艇发射导弹

就在朝中社宣布美国与朝鲜将重启对话后，朝鲜周三 (10月2日) 上午从临海的元山市由潜水艇发射了一枚短程飞弹，落到了日本的经济海域，引起日本政府强烈谴责。

Nordkorea feuert erneut Projektile (picture-alliance/AP Photo/A. Young-joon)

韩国电视台播放有关金正恩的新闻

（德国之声中文网）朝鲜军方周四（10月3日）凌晨证实，日前测试的短程飞弹是潜水艇从水下发射的，这样做是为了更好第维护自己的核打击能力。这项由朝鲜中央通讯社发布的通知还称，试验获得成功并没有给周边邻国带来有害影响，由此，朝鲜进入了一个降低外部威胁的“新时期”。

根据路透社2日报导，韩国军方已猜测朝鲜可能是从一艘潜水艇发射短程飞弹。

日本首相安倍晋三10月2日谴责朝鲜发射了两枚导弹，并强调朝鲜此举已违反联合国安理会的决议案。 其中一枚导弹落入日本的专属经济海域。专家认为，朝鲜此举可能是抗议联合国的决议案，因为朝鲜认为该决议案已侵犯了朝鲜的自我防御权利。

韩国军方表示他们2日凌晨侦测到朝鲜发射了一枚导弹，而该导弹飞行了450公里。 韩国认为，该导弹应为北极星型的导弹，而这类型的飞弹主要是透过潜水艇发射。朝鲜在暂时中止核武与长程导弹研发后，便不断专注于研发潜舰发射之弹道飞弹。

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日本强烈谴责

日本政府发言人菅义伟表示，朝鲜发射了两枚导弹，其中一枚落入了日本西南方的专属经济海域。 日本首相安倍晋三说:「朝鲜发射导弹此举已违反联合国安理会的决议案，我们也强烈谴责朝鲜的行为。 我们将尽全部力量确保人民的安全，并提醒他们保持高度警觉。 此外，我们也将持续与美国跟国际社会沟通并协调相关事宜。 」

这是美国总统特朗普与金正恩6月在韩朝非军事区见面以来，朝鲜第九次试射飞弹。此外，朝中社周二 (10月1日) 发布声明表示美朝双方将针对重启对话，于10月4日展开对谈前的沟通。 美国国务院发言人稍后证实此消息，但却为明确指出对谈的时间与地点。

此前，特朗普与金正恩在6月会面时，同意重启双方的朝鲜半岛去核武化对谈，然而该计划的进度因朝鲜不满美韩联合军演而被延误。

韩国总参谋部呼吁平壤不要做加剧朝鲜半岛紧张局势的事情。朝鲜发射导弹的数小时之前，韩国首次展示了在美国购买的F-35型战机，它们具备隐身设计以及超音速巡航能力，号称是世界上最先进的。而朝鲜一直对韩国购置这一隐形飞机进行严厉批评。
 

杨威廉/夏立民 (路透社、法新社)

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