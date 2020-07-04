平壤称特金会今年无望 金与正：朝鲜现阶段无法去核

(德国之声中文网) 朝鲜官媒朝中社周五 (7月10日)清晨报导，朝鲜领导人金正恩的胞妹金与正周五表示，金正恩今年与特朗普举行新一轮峰会的可能性不大，但也重申朝鲜没有意愿威胁美国。

朝鲜报导指出，金与正表示，与美国再开一次峰会只会对美国有好处，并强调朝鲜并无意威胁美国。金与正重申，她个人的看法是金正恩与美国总统特朗普今年内应该不会举行另一场峰会，但她话锋一转，又说「我们永远无法完全下定论」。

然而与前几次的声明相比，金与正的语气似乎缓和了不少，她还透露自己得到许可能观看美国七月四日庆祝独立的相关影片。她表示：「我们没有意图要恐吓美国。只要他们不干扰我们的事物并伤害我们，所有事情会如往常一般的进行。」

美国国务卿蓬佩奥当地周四 (7月9日) 也表示，他对於与朝鲜重启对谈感到非常有希望，并强调他不排除两国元首再次展开峰会。与此同时，美国副国务卿比根（Stephen Biegun）周四刚结束在韩国的三天访谈，虽然他公开否认自己这趟旅程是为了跟朝鲜官员会面，但也重申美国保留与朝鲜公开对谈的可能性。

朝鲜近期多次透过公开声明拒绝与美国展开新的对谈，而金与正也多次表示朝鲜主要是认为美国提出的政策都充满敌意、只对美方有利，包含持续对朝鲜施行制裁。金与正説：「我们从没说朝鲜永远不会去核武化，但我们也很清楚的表达，我们现在做不到。」

金与正还说金正恩交代她向特朗普问好，并祝福特朗普一切成功顺利。然而，即便两国元首的关系良好，美国政府仍会以敌对的态度对待朝鲜。金正恩与特朗普会面过三次，不过两人仍难以针对朝鲜的核武问题达成共识，也无法顺利解除美国对朝鲜所施行的国际制裁。

杨威廉/张慈 (法新社)