（德国之声中文网）澳门特别行政区民航局表示，朝鲜航空公司下周将开通从平壤直飞澳门的航线。这是两地间停航15年后，再次开通民用航班。

由此，澳门将成为与朝鲜首都之间有定期航班连接的第四个城市，目前从平壤可以直飞的目的地只有北京、沈阳和俄罗斯远东的符拉迪沃斯托克。

澳门民航局在一份声明中证实，从8月2日起，朝鲜航空将每周两次提供在平壤和澳门之间往返的航班。

平壤机场

从1996年到2004年间，朝鲜航空曾运营平壤至澳门的航线。被称为"亚洲拉斯维加斯"的澳门以博彩业发达著称，与朝鲜有一定"渊源"。

现任朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长金正男曾长期与妻子儿女生活在澳门。2017年2月，金正男在吉隆坡机场被施以神经毒剂谋杀身亡。

1999年，澳门赌王何鸿燊在平壤开设了赌场。

中国是国际孤立的朝鲜的最大游客来源国。两国之间有直飞航班和陆地边界，每年来朝鲜的中国游客数量据信达到数万人。

叶宣/凝炼（法新社）