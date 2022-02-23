平壤又试射导弹——邻国紧张

（德国之声中文网）朝鲜再度试射导弹，引发地区不安。韩、日两个邻国均通报说， 当地时间周六（3月5日）早晨，这个处于国际孤立地位的国家向公海发射了一枚弹道导弹。这是今年以来朝鲜进行的第9次导弹试验。

韩国国家安全委员会指控朝鲜从事此类武器试验危及韩国国家安全，并强调正处于一个“严峻时刻”，目前国际紧张局势因乌克兰战争而加剧，韩国总统选举在即。

朝鲜此举极可能使其传统盟友中国不快。中国本年度全国人大就在周六正式开幕。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



联合国决议禁止朝鲜试射弹道导弹。弹道导弹通常为地对地导弹，根据不同设计，可具备携带核弹头能力。

韩国军方称，周六的导弹从平壤附近地区向东发射，在最高560公里的高度飞行了约270公里后溅落海中。

韩联社援引一名军方人士报道说，此枚导弹类似于朝鲜一周前试射的飞行物。当时，专家们认为，这是一枚中程导弹（MRBM），其射程约在2400至5550公里之间。

中断4星期后，朝鲜上周日恢复了导弹试验。此后一天，平壤称，此为开发地球观测卫星的一次重要试验，旨在检测卫星照相能力。

日本防卫大臣岸信夫周六表示，平壤最新系列弹道导弹试验“绝对不可接受” 。他指控朝鲜此举威胁日本及国际社会的和平与安全。

自称核国家朝鲜的新导弹试验发生在韩国总统大选前4天。首尔国家安全委员会呼吁该邻国不要有任何导致紧张局势加剧的行为。

韩方担心朝鲜也会恢复试验具可达美国射程潜力的洲际弹道导弹。平壤致力于研发具载核能力的不同射程导弹，因此受到国际社会严厉制裁。

专家们一直在猜测，朝鲜也可能利用乌克兰冲突向美国加大施压，迫使美方提出新谈判具体建议。华盛顿和平壤之间的核谈判已停滞3年。朝鲜指控美国对朝实施敌对政策。

（德新社，路透社）

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