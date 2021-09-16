平壤再次试射导弹 刺激联合国

（德国之声中文网）不顾所有敦促及禁令，朝鲜极可能又进行了一次导弹试验：韩国联合参谋本部通报说，朝鲜军方从与中国接壤的慈江道向东海发射了一枚“未明物体”，暂不清楚该不明物的射程及类型。

日本防卫省发言人怀疑朝方发射的是弹道导弹。联合国决议禁止朝鲜试验可携带核弹头的导弹。在本届联大一般性辩论中，朝鲜大使金星称，他的国家有权适当进行导弹试验。他强调， “没有人可以剥夺我们合法自卫的权利”。他称，朝鲜致力于扩大自卫能力，“以确保国家安全与和平”。

挑衅

因其核计划和导弹计划，这个基本处于国际孤立地位的东亚国家受到国际社会严厉制裁。但平壤当局对之不屑一顾。本月中旬，该国刚进行过两次导弹试验。韩国总统文在寅斥之为“挑衅”。

东京一电视屏幕上朝鲜今年9月中旬的导弹试验画面

朝鲜领导人金正恩有影响力的胞妹金与正最近曾表示，朝方已准备好举行朝韩峰会。不过，她强调，举行峰会的前提是“相互尊重”和“不带偏见”。她还表示，愿就结束两国战争状态举行对话。她此前要求首尔政府结束对朝鲜的“敌对政策”。

朝鲜战争（1950-1953）结束后，仅达成停火协议，在国际法意义上， 朝韩两国仍处于战争状态。

（德新社，法新社）

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