平壤再度试射导弹挑衅

韩、美联合军演翌日，朝鲜周三（8月17日）挑衅性试射了两枚巡航导弹。韩国军方称，发射地点位于平安南道。
（德国之声中文网）目前尚无有关其射程和高度的信息。韩国新闻社报道说，这是朝鲜自今年1月以来的首次巡航导弹试验。此次发射时间或非巧合。为定于8月22日至9月1日举行的重大演习做准备，韩国及其盟友美国于周二启动了预演。
联合国对这个国际孤立的共产主义国家的制裁内容中不含巡航导弹。朝鲜最近强化导弹试验，违反了联合国决议。
韩国总统尹锡悦表示，要对平壤当局持更强硬立场，但他同时强调，若朝鲜停止发展核武器并开始无核化，他准备在财政上帮助这个国家。
在就职100天新闻发布会上，尹锡悦称，南北之间的对话不应只是政治秀，而应以朝鲜半岛和东北亚的持久和平为目标。
（德新社，路透社）
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俄羅斯因入侵烏克蘭遭國際孤立，不少分析指莫斯科正朝平壤靠攏。根據朝鮮官媒週一（8月15日）報導，俄羅斯總統普京近日向朝鮮領導人金正恩表示，兩國將共同努力「擴大雙邊關係」。對此，金正恩在回信中說了什麼？
朝鮮領袖金正恩週三宣佈戰勝新型冠狀病毒肺炎，其胞妹金與正在全國緊急防疫總結會議上稱，她哥哥曾出現發燒症狀。另外，金與正在會上指責韓國把病毒傳到朝鮮，不排除未來會採取強硬報復手段，甚至消滅韓國政權。