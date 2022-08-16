平壤再度试射导弹挑衅

（德国之声中文网）目前尚无有关其射程和高度的信息。韩国新闻社报道说，这是朝鲜自今年1月以来的首次巡航导弹试验。此次发射时间或非巧合。为定于8月22日至9月1日举行的重大演习做准备，韩国及其盟友美国于周二启动了预演。

联合国对这个国际孤立的共产主义国家的制裁内容中不含巡航导弹。朝鲜最近强化导弹试验，违反了联合国决议。

首尔有意提供财政援助

韩国总统尹锡悦表示，要对平壤当局持更强硬立场，但他同时强调，若朝鲜停止发展核武器并开始无核化，他准备在财政上帮助这个国家。

在就职100天新闻发布会上，尹锡悦称，南北之间的对话不应只是政治秀，而应以朝鲜半岛和东北亚的持久和平为目标。

（德新社，路透社）

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