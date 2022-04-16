 平壤举行阅兵式 宣称扩展核武 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2022

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时政风云

平壤举行阅兵式 宣称扩展核武

朝鲜4月25日在平壤市中心的金日成广场举行了大型阅兵式，庆祝建军90周年。金正恩在阅兵式上讲话，称要加快该国核武库建设。

这是朝中社发布的图片，金正恩在纪念建军90周年的阅兵式上讲话

这是朝鲜官媒朝中社发布的图片，金正恩在纪念建军90周年的阅兵式上讲话

（德国之声中文网）朝鲜中央通讯社（KCNA）周二（4月26日）报道说，该国领导人金正恩表示，朝鲜正加速扩建核武库。   

报道称，金正恩4月25日在平壤举行的庆祝朝鲜人民军建军90周年阅兵式上做了这番表态。根据该报道，金正恩称，“我们将继续采取措施，以最快速度增强、发展我国核力量。” 报道说， 金正恩在阅兵式讲话中强调，“我国核力量必须随时准备行使其负责任的使命、保持其独特的威慑力。”  

阅兵式展示了什么   

总部位于首尔、专注于朝鲜新闻的网站NK News报道说，当地时间周一晚9点30分左右，平壤市中心上空出现了数个发光体，猜测为无人机或其它飞行物。

朝鲜此前3次阅兵均在夜幕降临后举行，由媒体在翌日报道阅兵式情况。  

阅兵式上通常会展示新型常规武器，数万官兵正步走过，接收检阅，向金正恩高呼“万岁”。 

2022年4月25日在平壤金日成广场举行的阅兵式

2022年4月25日在平壤金日成广场举行的阅兵式

“巨型导弹”

朝中社报称，周一晚举行的阅兵式上展示了朝鲜最大的洲际弹道导弹火星-17（ Hwasong-17）。  

朝鲜曾宣布，上月24日成功试射一枚火星-17，在国际上引起忧虑。不过，美、韩两国分析人士对平壤的说法表示怀疑。 

朝鲜上次发射洲际弹道导弹是2017年。韩国军方官员驳斥了平壤在3月份发射了一枚威力更大的洲际弹道导弹的说法，称所发射的仍是2017年测试的较小的火星-15洲际弹道导弹。  

国际关系紧张 

鉴于朝鲜多次试射导弹，美国上月宣布增加对朝鲜及其盟友——俄、中两国的一些实体、个人的制裁。  

美方警告，在2月和3月初的至少两次测试后，朝鲜准备实施全范围的导弹试验。  

图为2022年3月朝鲜称成功进行一次洲际弹道导弹试验后

图为2022年3月朝鲜称成功进行一次洲际弹道导弹试验后

专家们指出，金正恩正试图利用有利外部环境，推进其核武计划，原因是联合国这样的强大国际机构正被乌克兰冲突所困扰，内部也存在分歧。  

3月8日，联合国安理会只发表了谴责朝鲜多次试验的声明。虽然美国一直要求更严厉制裁平壤，但中俄两国不仅始终抵制，且还主张放宽相关措施。  

朝鲜目前仍是国际制裁对象。自2019年金正恩和美国前总统特朗普在河内的历史性峰会无果而终以来，解除制裁以换取关闭朝鲜核项目的谈判一直处于停滞状态。  

（美联社，法新社，路透社） 

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