干旱导致中国部分地区工厂停产

因旱情加重，电站水库水量不足，中国西南地区一些工厂已暂停生产。习近平主席试图延长其执政期之时，经济压力增加。
（德国之声中文网）据中国官媒报道，9400万人口的四川省所有工业电力用户实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，"让电于民"，从8月15日至20日，时间为5天。工业电力用户中包括太阳能电池板、水泥和尿素企业。这是在水库水位下降、空调电力需求受高温天气影响而激增之后发生的。该省有关当局周二发出相关文件。
停电给执政的共产党增加了挑战。几十年来最有权势的党总书记习近平正试图打破传统，在10月或11月的中共二十大上获得第三个五年任期。
数据显示，上月，中国企业产出和零售额增长弱化，上海等多个工业中心3月底开始实施的防疫"封城"使经济复苏严重受挫。今年上半年，经济同比仅增2.5%，不到官方年度目标5.5%的一半。
入夏以来，中国多地区降雨量只为正常水平的一半，华中、华北不得不采取紧急措施，确保饮用水供应。由于缺水加高温，数十万公顷农作物枯萎，一些地区报告，夏季作物不保。
气象机构警告说，一些地区气温还可能升至摄氏40度（华氏104度）。
根据四川省经济和信息化厅的文件，该省水电站水库水位本月下降了一半。
国光股份有限公司通过深圳证券交易所公告，公司属下一生产农药和化肥的子公司至少从周一到周六停工。
四川是太阳能发电设备制造大省，其中包括通威太阳能股份有限公司和保利协鑫能源有限公司。这两家公司均透露，收到了配给电力通知。商业新闻媒体《东方财富》（East Money）报道说， 通威股份称，"断电和停产未带来太大影响"。
去年，中国已遭受类似压力。当时，全球最重要制造中心之一的广东省因水库枯竭下令工厂停产。
新华社报称，政府已拨款2.8亿元（4100万美元）用于河北、山西、内蒙古、辽宁等地抗旱。报道说，当地"一些中小河流干涸"。
于此同时，有关当局周二发出警报说，从西北经内蒙古到东北地区，预测将有大暴雨，有可能导致洪水。
（法新社）
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