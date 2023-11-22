幣安繳納天價罰金 CEO華人背景引關注

（德國之聲中文網）美國檢方週三（11月21日）稱，這是美國歷史上針對企業的最大懲罰之一。司法部門指出，幣安違反了美國的反洗錢以及制裁法規，沒有報告與美國認定的恐怖組織逾10萬筆可疑交易，其中包括哈馬斯、基地組織、“伊斯蘭國”(IS)等。此外，幣安也從未報告與專門發行兒童性虐待材料之網站的交易。檢方還認為幣安是勒索軟體的最大收款者之一。

美國司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，幣安讓犯罪分子能輕易地在其交易平臺轉移盜竊資金和非法收益，“幣安非但沒有遵守聯邦法律，還假裝遵守。”

《紐約時報》報導稱，美國司法部與商品期貨交易委員會(CFTC)以及聯邦財政部協商達成了和解協議，並且正尋求判處趙長鵬18個月監禁。這也是按照聯邦司法指導方針所能判的最長刑期。

你的加密货币被朝鲜黑客盯上了吗？

曾是華人首富

現年46歲的趙長鵬出生於中國，年少時隨家人移民加拿大，並且在大學期間主修電腦。2005年他回上海創立富訊信息技術有限公司，開發為證券經紀人打造的高頻交易系統。他從2013年起投身加密貨幣交易，並在2017年創立了幣安。由於同年9月中國政府宣佈禁止加密貨幣在境內交易，幣安將伺服器以及總部遷往國外。2021年底，趙長鵬的身價一度高達900億美元，躋身全球10大富豪並成為華人首富，不過隨後的比特幣價格暴跌也讓他的身價急劇縮水。

早在2018年9月，美國紐約州司法部就指出，幣安對加密貨幣在其平臺上市所收的費用，以及可能存在的非公開不平等交易，有可能對交易者造成負面影響。今年3月，美國商品期貨交易委員會對幣安以及趙長鵬提起訴訟，指控其故意躲避美國法律，“同時為謀取商業利益而實施了有計劃的監管套利策略”。6月，美國證券交易委員會（SEC）也對幣安以及趙長鵬提起了欺詐、利益衝突等13項指控。

美國政府似乎也加強了對加密貨幣的監管

從輕發落？

美國檢方11月21日稱，根據辯訴協定，趙長鵬個人將支付5000萬美元的罰金，幣安公司則將在今後15個月內支付18.1億美元罰金，另有25.1億美元資金被沒收。同時，創始人趙長鵬也辭去幣安公司首席執行官的職務。

趙長鵬在其社媒帳號上表示，“誠然，從情感上而言，放手並不容易。但我知道這是正確的。我犯了錯誤，我必須承擔起責任。對於我們社區、幣安公司以及我本人，這都是最好的選擇。”趙長鵬還披露，幣安公司的高管、來自新加坡的鄧偉政（Richard Teng）將接任首席執行官。他在另一份個人聲明中還呼籲用戶對幣安的財力、安全、保障保持信心。

幣安公司在一份聲明中表示，這些決定“承認了我們公司對歷史上的刑事違法行為負有責任，並允許我們公司翻開新的一頁。”

一些法學專家認為，這一處罰並沒有宣告幣安公司死亡，趙長鵬的財富也在很大程度上得以保全。美國範德比爾特大學的法學教授亞達夫(Yesha Yadav)就說，儘管罰款金額巨大，但似乎依然在幣安公司的可控範圍內；而且，趙長鵬似乎保留了幣安的股份，因此不排除他依然能對公司施加影響。

專精金融領域的律師弗倫奇曼 (Robert Frenchman)對路透社表示，鑒於違法行為的嚴重程度，美國政府可能必須想法使居住在阿聯酋迪拜的趙長鵬前來美國，但是“趙長鵬似乎已經拜託了困境”。弗倫奇曼說，趙長鵬依然擁有巨額資產，“他不太可能在監獄裡待太久。他保留了幣安的股份，公司也解決了一些最大的法律問題。”

不過，也有一些法律界人士認為，如此巨大的罰款金額也說明美國當局希望加強對加密貨幣領域的管控。

（路透社、彭博社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。