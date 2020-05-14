帮联合国“追债” 中对美“口不留情”

（德国之声中文网）中方代表周五（5月15日）发表声明呼吁联合国成员国"诚实履行对联合国的财政义务"，并指出美国拖欠的分摊额已超过20亿美元。

而在此前一天，联合国大会相关委员会就"改善联合国财政状况"展开讨论，中国常驻联合国代理副代表姚绍俊发出相同呼吁，并强调，特别是有支付能力的国家应尽快补足未交款项。

据中国官媒新华社报道，姚绍俊在会上表示，中方作为联合国第二大会费国与维和摊款出资国，在国内因抗击新冠疫情承受较大财政压力的情况下，仍然足额缴纳会费摊款，以实际行动支持联合国。中方还积极支持世界卫生组织工作，在此前捐款2000万美元基础上，再追加3000万美元捐款。

根据联合国官网公布的消息，截至2020年5月13日，91个会员国全额缴纳了2020年的经常预算摊款。从列表上不难看出，缴纳经费最高的三个国家为中国、日本和德国，金额分别约为3.3亿、2.4亿和1.7亿美元。而在经费预算中摊派比例最高的美国确实尚未出现在列表中。

中方代表罕见点名

美联社援引联合国秘书长发言人杜加里克（Stéphane Dujarric）报道，截至目前，会员国拖欠联合国经常性预算会费达16.2亿美元，拖欠维和摊款21.2亿美元。但是，杜加里克没有说明美国的拖欠金额。

姚绍俊在周四的讨论会指出，其中美国拖欠联合国会费11.65亿美元，拖欠维和摊款13.32亿美元，是最大的欠费国。美联社认为，中方代表单独点名美国批评不太寻常，与美国总统特朗普对中国有关新冠疫情的指责不无关系。

对于中国的点名，美方代表的一名发言人表示："中国在新冠危机中存在掩盖疫情和处理不当的行为，现在渴望转移视线，这只不过是一个新的例子。"

联合国资金危机 缴费大户责无旁贷？

联合国的运行经费由所有193个会员国分摊，具体比例由会员国的经济实力而定，其中美国的摊派比例最高，自本世纪以来，其摊款金额一直占整个预算的22%。

今年4月，联合国秘书长古特雷斯坦言，联合国因为会员国拖欠会费而陷入资金危机，如今这一问题在新冠疫情下更为严重。

《联合国宪章》第十九条规定：凡拖欠本组织财政款项之会员国，其拖欠数目如等于或超过前两年所应缴纳之数目时，即丧失其在大会投票权。而美国尚未触动过这条"红线"，根据联合国新闻站发布的有关财政危机的专题报道，按照规定，当年会费应该在每年的第一个月内交齐，但美国长期以来都拖到年终的最后一个季度才开始付款，加上头一年积累下来的欠款，作为缴费大户，这种拖欠的确给联合国的财政运行带来了不小的压力。

就美国欠款问题，美国常驻联合国代表团负责联合国管理和改革事务的大使夏莱特（Cherith Norman Chalet)在去年10月的相关会议上作出解释："正如我们以前说过的，经常预算下以及在某种程度上维持和平的欠款是联合国和美国财政年度存在差别造成的结果，美国在过去35年中，一直是在10月1日之后支付经常性预算款项。会员国不应被一些想歪曲事实的人误导。”

有分析指出，美中两国皆希望通过会费问题影响联合国，只是手段不同，前者是推迟交费，后者则是增加会费。据联合国网站消息，继"2016年至2018年联合国会费与维和比额期成为第二大维和经费出资国之后"，中国在2019年至2021年联合国会费与维和比额期中又在"常规预算分摊比例上超过日本"，成为第二大预算资金缴纳国，仅次于美国。

尖锐批评

就在中方代表在纽约敦促美国缴纳联合国会费的同时，中国常驻维也纳联合国代表王群在与石油输出国组织(OPEC)官员举行的会议上也对美国提出尖锐批评。据路透社报道，这位中国特使指责美国通过设置贸易壁垒破坏全球经济，并通过停止资助世界卫生组织，人为地延长了全球冠状病毒大流行。王群指出："美国极力指责和污名化中国及世卫，以转移无力控制国内疫情的责任。"

本周四，美国总统特朗普表示，在新冠疫情下，他与中国的关系进一步恶化。他说，现在没有兴趣与中国国家主席习近平对话，甚至暗示可能完全切断美中关系。 在接受美国福克斯商业网络采访时，特朗普还表示，他对中国未能遏制疫情感到非常失望，疫情使他1月份与北京达成的贸易协议蒙上了阴影。

路透社之后援引白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）报道称，今年1月达成的中美贸易协议绝对没有破裂，两国仍在贸易方面开展工作。



另外，中美之间的争端显然不止于经济议题，在伊朗问题上，两国也互不相让。路透社报道称，中国周四拒绝了美国延长联合国对伊朗武器禁运的计划，美国则威胁称，如果不能延长，可能将恢复联合国安理会对伊朗的所有制裁。 中国驻联合国使团表示，美国在2018年退出伊朗核协议，未能履行2015年安理会决议规定的包含该协议的义务。该使团在推特发文称，美国"没有权利延长对伊朗的武器禁运，更不用说触发恢复制裁了。维护伊朗核协议是前进的唯一正确道路"。根据伊朗核协议，联合国武器禁运规定将于10月到期。