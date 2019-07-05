帮助朝鲜规避制裁 “丹东女首富”美国被告

（德国之声中文网）根据美国司法部周二（7月23日）消息，受到指控的4人是：中国丹东鸿祥实业发展有限公司总裁马晓红，以及总经理周建舒、副总经理洪锦花和财务经理洛传旭。

美国司法部助理部长德默斯（John Demers）表示："被告涉嫌通过20多个空壳公司，为因参与扩散大规模杀伤性武器而受制裁的朝鲜企业从事隐蔽的非法金融交易。"

美国司法部一名发言人表示，涉案人据信目前仍在中国。

中国外交部周三表示，该国司法部门正在处理此案，但没有透露进一步详情。

"中国反对美国依据对其国内法对中国企业和个人进行'长臂管辖'"，中国外交部发言人华春莹在例行新闻发布会上表示。此段表态并未出现在中国外交部官方网站的相关报道中。

而这一段话与3年前另一名发言人耿爽针对同一事件的回应几乎完全一致。当时，美国宣布对鸿祥公司展开刑事调查。与此同时，中国辽宁公安部门发布消息称，鸿祥公司"涉嫌严重经济犯罪"。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 断桥凄景 横跨鸭绿江的中朝友谊桥，最初于1937年由日本殖民当局修建。在友谊桥边，还有一座更老的“断桥”。50年代朝鲜战争之后，前者被修复，成为重要的边境口岸。而“断桥”则成为辽宁省丹东市的著名旅游景点，站在中国丹东一侧，可以远眺朝鲜新义州

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 南北两重天 2015年，在中朝友谊桥下游12公里处，中国又竣工了一座鸭绿江界河公路大桥。这座耗资3.5亿美元的大桥，仅3年时间就修建完成。不过，朝鲜一侧连接大桥的公路至今没有开工，因此这条通往朝鲜农田的大桥实际并没有开放。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 远大宏图 鸭绿江南岸的朝鲜新义州，大约生活有40万人。这里是通往中国的交通要冲，除此之外，新义州还有一座百余年历史的港口。朝鲜方面目前正在修建通往平壤的公路以及铁路，从而大大改善朝中边境交通的基础设施。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 新义州的日常 这张照片摄于今年3月30日。一名朝鲜男子和他的两个孩子正在牛车上缓慢前行。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 中国人的生意经 新义州的贫苦，成了对岸中国人眼中的生意。在断桥的中国一侧，有人架起了望远镜；不满足于远眺的游客，可以每人每次5元的价格仔细观察对岸的“风景”。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 丹东的中国小贩 还有商贩在铁丝网边摆起了小摊，出售各种旅游纪念品

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 丹东的朝鲜风味餐馆 在丹东，还有好几家由朝鲜经营的餐馆。这里所取得的收入，都会直接流向平壤。身着民族传统服饰的店员，正站在门口招揽顾客。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 朝鲜巡逻兵 近期，中国当局也收紧了对朝鲜的制裁。就在今年2月，中国大幅削减了从朝鲜的煤炭进口。透过铁丝网，能够看到两名朝鲜士兵正在边境地区巡逻。

现场实拍：鸭绿江两岸的中国与朝鲜 烂尾的特区规划 中国与朝鲜原本想要利用这一边境地区增进两国的经济关系。不过，路透社记者在丹东市发现，除了少数几处豪华公寓，大多数建筑都成为了“烂尾楼”。计划中的跨境经济特区，现在也全然没有了消息。 作者: Esther Felden (路透社等)



"丹东女首富"

2016年，《北京青年报》时政部官方社交媒体账号"政知道"曾报道鸿祥公司被中国司法机关调查一事。报道中称，"马晓红在辽宁省特别是丹东一带，无人不知，她还拥有'丹东女首富'的别称。"

中国媒体《南方周末》曾报道称，马晓红是上世纪九十年代末赴朝鲜淘金者中的一员--她销售重油给朝方，获得朝鲜废钢。1997年朝方禁止废钢出口后，她又在平壤合资开矿。作为合资的代价，她把80辆斯太尔卡车交给了朝方。

此外，马晓红曾是辽宁省人大代表。但就在受到调查的2016年9月，马晓红失去代表资格。

根据美国司法部本周二公布的起诉书，鸿祥公司位于靠近中朝边境的丹东，其主营业务是对朝进出口业务。据称，该公司涉嫌设立空壳公司，并与朝鲜光鲜金融会社（Kwangson Banking Corp）合作。而光鲜金融会社与另外两家受到制裁的朝鲜企业端川商业银行(Tanchon Commercial Bank)和东新国际贸易有限公司(Korea Hyoksin Trading Corporation )关系密切。

而端川商业银行和东新公司受到美方制裁的原因是他们与朝鲜矿业开发贸易公司(Korea Mining Development Trading Corporation)有联系。后者被美国视为朝鲜重要的武器贸易商，以及弹道导弹和常规武器相关产品及装备的主要出口商。

如果被美国法院认定违反"国际紧急经济权力法"（美国联邦法律），马晓红等涉案4人最高可能面临20刑期，以及100万美元罚款。此外，他们还面临洗钱指控。

今年6月30日，美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在朝韩边境非军事区举行会谈时同意继续双边对话。

石涛 （综合报道）