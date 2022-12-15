产品概述

语言设置

德国之声德语课程提供多种语言服务。如果课程语言列表中没有你使用的语言，你可以选择英语。你可以随时进行语言切换，方法为点击菜单页面中的“选择语言”选项并选择你想使用的语言。



注册用户专属功能

注册用户可使用以下附加功能：

学习进度展示：你可以随时了解学习的进度，哪些课程已经完成，哪些还未学习。

错误纠正功能：你可以在课程结束后再次复习之前未能正确回答的练习。

词汇训练功能：在词汇训练中，你可以对学过的词汇进行练习。

无障碍使用

视障人士，盲人，听障人士或者移动障碍人士也可以使用我们的产品学习德语。注册后，你可以在个人中心页面选择符合的身体情况，方法为点击“个人中心”，然后在页面中找到相关选项。选择之后，课程只会展示适合你的练习。

登录和注册

注册

蓝色导航栏中的菜单中提供注册选项。请点击“登录”，然后点击“现在注册！”按钮，在之后出现的注册页面输入相关信息，标记星号的为必填信息。完成信息填写后，请点击“发送”按钮。之后你会收到一封确认邮件，需要点击邮件中的链接进行注册确认。如果没有收到确认邮件，请检查你的垃圾邮件。



登录

请点击蓝色导航栏中菜单的“登录”按钮，然后填入注册邮箱地址和密码进行登录。



忘记密码

如果你忘记了登录密码，请点击“忘记密码?”按钮。之后你会收到一封带有链接的邮件，请根据链接指示操作，完成密码重置和新密码设置。

用户信息

在你的个人中心页面，你可以随时修改你的个人信息。

课程与课文

分级考试

当你不确定自己适合学哪个级别的课程时，可以先参加分级考试。完成考试后你会收到合适你水平的课程推荐。



课程结构

每个级别的教程都由单元，以及单元内的课程构成。

通过课程进度展示，你可以随时了解自己已经完成的课程。



空白的圆圈表示你还未开始此课的学习；填满一半的圆圈表示已经开始此课学习但是尚未结束，你可以在之后的其他时间继续学习。下一次登录的时候，课程会自动跳转到未完成练习页面。当圆圈被填满的时候，意味着你已经完成本课全部内容。如果你还想复习此课，可以对练习进度进行重置。

当你以优异成绩完成某一课的时候，圆圈会变成一颗星。

课文

每一课的开始都会有一段视频和一个内容简介。请先观看视频，然后开始课文学习。点击开始按钮即可进入第一个练习。请按照顺序完成练习。

在课内如有新单词出现，会标蓝色显示，点击会弹出窗口展示该单词和词汇翻译。点击窗口内的扩音器图标可以听该单词的正确发音。点击右上角的x或者窗口外区域，可以关闭该单词窗口。



练习结束你可以看到自己的成绩。如果你已经登录，可以返回做错的练习，对答案进行更正。



在练习之后附有该课的语法要点和基础词汇。所有在此课中新学的单词，都会在词汇表出现。

此外，课程提供视频课文，多数课文后还附有额外的德国生活介绍（“风土人情”）。

在“更多工具”中，你可以下载视频以及含课文和词汇的PDF文件。

所有与此课相关的内容可在橙色导航栏内的菜单中寻找。当你想要重新复习某一课的时候，你也可以重置练习。



练习

本课程提供多种类型的练习。练习回答正确可以得到相应的分数。在练习页面底部可以看到已经获得的分数。



你也可以跳过练习，但是这样你就无法获得该练习的分数。如果你不知道如何解答，可以点击展示正确答案，此时你也无法获得分数。

除了文字题，练习中还会出现音频，图片或者视频等辅助材料，请注意这些内容并仔细阅读问题。

选择题

在该题型中，提问时会提供多个答案选项，或文本，或图片。解答此类练习需要点击正确的答案，你可以马上看到你的选择是否正确。







部分练习会有多个正确答案。解答此类练习时请注意问题中的表述，它会给出正确答案数量的说明。当你完成所有选择时，点击“答案检查”按钮，可以知道你的答案是否正确。



连连看

在该题型中，你需要对选项进行配对。首先点击一侧的某个选项，然后点击另一侧与之配对的选项。从哪一侧先开始不会影响练习的进行。当你完成所有选项配对的时候，点击“答案检查”按钮，可以知道你的答案是否正确。



填空题

在填空题中，你需要在空格处填入正确的答案。

题型变化 1

某些填空题会在题目下方提供正确的答案选项。你只需点击选中的答案，它会自动填入第一个未填写的空格。根据空格要求依次点击答案，即可完成所有填空。如果你想更正你的答案，点击空格处的答案，它会再次回到题目下方。当你完成所有填空的时候，点击“答案检查”按钮，可以知道你的回答是否正确。



题型变化 2

部分填空题会提供答案选项的下拉菜单。解答此类题目的时候，你需要点击空格，在下拉菜单中选择正确的答案。点击“答案检查”按钮，可以知道你的答案是否正确。



题型变化 3

部分填空题不提供答案选项，需要自行输入答案。解答此类题目的时候，你需要点击空格，然后用键盘输入正确答案。如果你没有德语键盘，请点击空格后的键盘符号，打开屏幕键盘。完成填空之后，点击“答案检查”按钮，可以知道你的答案是否正确。



排序题

在排序题中，你需要将字母，单词或者句子进行排序。解答此类题目时，你需要将字母，单词或者句子成分按照正确顺序排列，从而让方框中出现正确的答案。点击“答案检查”按钮，可以知道你的答案是否正确。







听写题

听写题中，你需要先听一段音频，然后在方框中写出你听到的内容。



口语题

朗读有助于德语学习。为了更好地练习发音和提升口语能力，口语题也有很多题型变化。

题型变化 1

部分口语题需要你先听一段音频，然后大声跟读。之后要再听一遍音频，和此前你自己的发音进行比较。你觉得自己的发音怎么样？请选择相应的评价来结束练习。自我评价时不用过于严格。



题型变化 2

在一些口语题中，你需要先听一段音频，然后阅读该段音频的文本内容。接着你需要用灰色对话框中的答案进行回答。之后你可以听一段解答音频然后比较你的发音。最后你需要给出自我评价，结束练习。



题型变化 3

部分口语题需要你自主回答问题。答案可能会直接给出，也可能会有一些提示，便于你组织自己的答案。在高级课程中，你还可以自由回答。解答时，请先听音频并阅读问题。然后大声说出自己的回答。之后你可以听解答音频，比较你的答案。解答音频提供的只是参考回答，你的回答不需要与之完全一致。最后你需要给出自我评价，结束练习。





学习工具

词汇表

当你发现生词，并且不知道该单词是在第几单元出现的时候，可以在词汇表中搜索该单词。请在蓝色导航栏中的菜单中找到“基础词汇”选项，在搜索框中输入你想搜索的单词。如果你不确定单词的拼写，也可以输入首个字母，然后在系统提示的单词中进行寻找。

如果搜索结果大于十个，你可以点击“更多”以查看未显示的内容。



语法要点

在语法要点页面，你可以找到课程中出现的所有语法内容，这些内容将会根据语法主题归类。请在蓝色导航栏的菜单中找到“语法要点”选项，然后点击你要了解的语法主题，相关语法内容会呈现在主题下方。

词汇训练

通过词汇训练你可以对课程中已学的单词进行复习。但此功能仅对登录用户开放，使用时请在蓝色导航栏的菜单中找到“词汇训练”选项。如果你的菜单中没有该选项，说明你尚未登录。

使用时，请先选择你要训练的词汇内容：所学最后一课的单词，所学最后三课的单词，所学最后十课的单词还是所有的单词。之后你可以选择在每一轮出现的单词数量：10，30还是50。再次确认设置之后即可开始词汇训练。



训练时，会先展示单词的翻译，然后你需要思考含义对应的词汇。然后点击““解答”进行检验。



根据显示的正确答案，你需要给出你的回答是否正确的反馈，并点击相应的标志。



你没有正确回答的单词，会在最后重新出现。请持续训练，直到你将该一轮的所有单词都掌握为止。