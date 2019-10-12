带陷阱的巨大中国体育市场

（德国之声中文网）科隆德国体育大学欧洲体育发展与休闲研究学院院长米塔格（JürgenMittag）教授多年来一直从事着对中国体育政策的研究。他认为，NBA（美国男子职业篮球联赛）休斯顿火箭队最近发生的事情是中国主席习近平实施压制政策的结果。 习近平提倡让"体育成为政治工具。"因此，米塔格教授认为中方的反应不足为奇。

10月5日， NBA火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）发表的一条"为自由而 战。与香港站在一起"的推文在中国引起轩然大波，令中国领导人感到恼火。现年47岁莫雷的这条推文带来了严重的后果。

此后不久，中国篮球协会终止了与NBA球队的合作。上海的一家银行和一家体育用品制造商取消了赞助协议。中央电视台（CCTV）继而发表声明，宣布暂停NBA赛事的转播。对于那些能够在中国市场立足的人来说，这可是一个可以赚大钱的市场。

米塔格教授

有利可图的中国市场

众所周知，不仅NBA一直致力于在中国市场获有立足之地。德甲足球联盟也希望在中国这个巨大的市场开辟新的资金来源。毕竟那里有着大约5亿潜在的足球迷。因此，自2019年3月起德甲就在北京设有代表处。多特蒙德、法兰克福、门兴格拉德巴赫、慕尼黑，沙尔克04和沃尔夫斯堡足球俱乐部都在中国设有代表处。体育问题专家米塔格说："这当然是有利可图的，不过这也是一个经常陷入困境而且并非总是具有可持续性的过程。"

一些德甲俱乐部发现，与中国伙伴的合作绝非易事。例如他们与大多数其他合作伙伴签订的合同都是具有约束力的行动依据，但在中国人那里绝不是这样。一位不愿透露姓名的德甲内部人士向德国之声表示，中国人事后会对条约的每一个条款进行仔细的研究，并试图通过重新谈判为自己争取到最大优势。这位德甲内部人士说："他们会再次审核每一个细节。而且他们的目标很明确，既要获取经济效益，又要获得技术上的改进和提高。"还有，资金流向德国也是一个问题，因为中国人更希望将钱留在自己的国家。

沙尔克04俱乐部董事约布斯特

语气更生硬

沙尔克04足球俱乐部在与中国伙伴合作方面也有多年经验。该俱乐部董事约布斯特（Alexander Jobst）表示："由于文化差异，这种合作通常具有挑战性。中国人非常清楚他们花钱想要得到什么。"此外，最近几年与中国合作伙伴打交道的过程中，约布斯特还发现了一点变化，就是中国人说话的口气变得强硬了。他说："在中国办事必须保持高度敏感。在我们的合同中，我们密切关注涉及言论自由的条款。……但，中国人确实是毫不妥协的谈判伙伴。"

例如，沙尔克04与中国河北华夏幸福俱乐部之间便存在很大分歧。两家协会于2018年缔结了为期五年的合作协议，金额约3000万欧元。但是中国人突然终止了已经谈妥的付款，原因是他们对沙尔克的教练不满意。约布斯特说："另一个原因是其管理团队突然换班，后者对其前任的决定表示质疑。……他们更换负责人通常比我们这里要快得多。"

不过，鲁尔地区的这个德甲俱乐部的负责人相信，可以解决这些问题。尽管在经济关系中存在着特殊性和各种各样的困难，沙尔克仍希望能在中国市场立足，因为，那里有着不可错过的巨大商机。