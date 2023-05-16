 带你走进德国“萨克森硅谷” | 科技环境 | DW | 18.05.2023

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科技环境

带你走进德国“萨克森硅谷”

全球各国都争先恐后的想在芯片制造领域争取一席之地。德国也当然不想被落下。在前东德研制过的芯片的地方，一个新的“硅谷”正在诞生。

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