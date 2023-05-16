带你走进德国“萨克森硅谷”

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全球各国都争先恐后的想在芯片制造领域争取一席之地。德国也当然不想被落下。在前东德研制过的芯片的地方，一个新的“硅谷”正在诞生。
台湾芯片制造龙头台积电正在为其在美国建厂寻求华盛顿高昂的补贴，不过，据《华尔街日报》报道，这家全球最大芯片代工企业反对美国政府为提供补贴设置的一些附加条件。
路透社援引消息人士称，台积电在德国萨克森州设厂一事即将成行。双方目前谈判的重点是台积电在“萨克森硅谷”落户可以获得多少补贴。上周台湾媒体曾报道，由于德国建厂成本高，而新加坡又愿意提供大幅补贴，台积电正考虑“弃”德“投”新。
美国国家安全顾问沙利文（ Jake Sullivan）表示，拜登政府正在努力在对华经贸关系中"去风险"，而并非"脱钩"。他还表示，拜登政府推出的一系列工业政策对于强化美国同中国竞争的能力至关重要。
台湾中央社罕见发表评论文章，驳斥欧盟只想得到台湾芯片，而不愿深化同台湾经贸关系的立场。评论认为这样的政策不会成功。
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