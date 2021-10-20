带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

您知道的，是吗？

...一张很大、很出名的长椅。2015年埃尔毛宫的上一次G7峰会的这张照片传遍了全世界。时任美国总统奥巴马就坐在这张长椅上，显得轻松自在，东道主德国总理默克尔似正向他解释着这个世界——或向他展示长椅之大。不管真实情况如何，这张照片家喻户晓。