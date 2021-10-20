带你沉浸式体验：本届G7会场——埃尔毛宫

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太不寻常了! 七国集团峰会竟二度在同一家酒店——德国南部的埃尔毛宫 （Schloss Elmau ）举行。这家五星级奢华酒店何以能有此殊荣？
“位置、位置、位置。”——这是一著名房地产经纪人的智慧总结。埃尔毛正好符合这三点，所处位置恍若幻境。宫殿位于毗邻奥地利边界的德国最南端，慕尼黑以南约100公里，属于阿尔卑斯山脉风景最佳地区之一。她可谓地处偏远，对一心一意想要宁静的各国首脑和各色人等来说，这实在重要。
即使哪一天没出太阳，那里也是风光无限。她地界开阔，到处设有小木平台，加上两张日光浴床和一把阳伞，客人尽可在此怡然欣赏美景。主宾馆取名“Hideaway”（隐道），就因客人们能消隐其间。不过，整个宫殿场地内都有足够的隐蔽之所。
“Hideaway”楼之所以适切，也因其出租面积据酒店说法只约35%，——至为罕见。其余是公共面积。这就是何以埃尔毛宫从不造成人满为患印象的原因。身居其间的客人们很容易避开他人。图上这一休息大堂乃公共区域之一。此外，还有图书馆、书店、家具店、服装店，等等。
宫内，“大象”随处可见，——见于各种织物、杯垫和瓶子。原来：当年，宫殿主人迪特玛·米勒-埃尔毛（Dietmar Müller-Elmau）在一家印度织物商店的一个满是灰尘的角落里偶然撞见大象图案。曾在印度生活过一段时间的他知道，在印度，大象象征了判断力和记忆，遂打定主意，宾馆里到处该有大象。
除有众多“大象”外，埃尔毛宫还设有一个安了众多椅子的音乐厅，每年举行不下200场音乐会。一特别之处是：音乐家们拿不到钱，但可免费在宫里住下，取名 "演奏换住宿 （Play to Stay）。除众多椅子外，埃尔毛还有那张长椅……
...一张很大、很出名的长椅。2015年埃尔毛宫的上一次G7峰会的这张照片传遍了全世界。时任美国总统奥巴马就坐在这张长椅上，显得轻松自在，东道主德国总理默克尔似正向他解释着这个世界——或向他展示长椅之大。不管真实情况如何，这张照片家喻户晓。
从硬长凳讲到放松。埃尔毛宫有一东方哈马姆（ Hamam ）。500平方米，4个治疗室，3个圆顶室，两个蒸汽浴室，一个东方茶室。因为，这个土耳其浴馆亦是一社交场所。放松、饮茶、聊天。酒店还有其它治疗室和各种游泳池——室内、室外，以及屋顶上。
在埃尔毛宫，您不仅可以好好放松，还可乐享美馔：共设9个餐厅。本图上的Luce d'Oro餐厅质量最高、价格最贵。它赢得众多奖项，包括两颗米其林星。菜单上所列一份五道菜，定价189欧元，八道菜为249欧元。何故有那凳子？原来，它们专为女士们的手袋之用。
对酒店主管和老板米勒-埃尔毛来说，所有这些亮点都还不够。他要的是建起一个完全适合七国集团峰会的酒店——所有国家元首和政府首脑都有同等套房，可在小圈子里互相交流。说了就做。2015年，便告竣工：就是这个“Retreat” （退居）楼 ，离主楼100米，套房47个。
这就是“Retreat”套房的内景，——至少是卧室。面对这三面朝向大自然的景观，您当然可以将电视置诸脑后。除卧室外，还有一客厅，一个带橱柜的走廊和一间带两沙发的客厅。另有一间带厕所的浴室。不过，它可是一种特别的厕所。
是的，在你拍照时，盖子该是盖上的。可是，只要走近，它就总自动打开，那该怎么办？特别在男人那里，它不过是刺激男人游戏本能的一种功能。但实际上还有更多。看到厕纸架旁的银色面板了吗？那么现在请注意...
用这个控制面板，您可电动升降马桶盖和马桶座，选择用3升或6升水冲刷，可设置干燥、按摩和摆动，可选择压力，然后，是强力除臭器按钮。还有些东西，您可能根本就不想知道。
如果您心痒痒了，哪怕为了这个厕所想去见识一下。您还得知道这一信息：15欧元，一晚住宿费——每平米。鉴于单人间和套房的面积从20至200平方米不等，则意味着一夜住费为350至3500欧元。价格依据季节变化而更动。内幕消息：超级厕所非每间客房都有。
俄罗斯侵略乌克兰战争旨在争夺权力和影响力。莫斯科欲变更世界秩序。西方民主国家正鼎力抗衡，并寻求盟友。G7埃尔毛峰会亦然。
与会者们拥有抗击气候危机、饥饿、战争的意愿。然而，七国集团领导人们是否有此能力？一些人觉得答案是否定的；另一些人则敦促拿出更多行动。
七国集团领导人周二（6月28日）呼吁中国谨守和平解决争端原则、敦促俄罗斯结束对乌克兰的入侵、放弃其对南中国海的 “扩张性海洋主权声索”。
耗资1.7亿欧元的七国集团峰会在德国南部拉开了帷幕。占据会议中心议题的是俄乌战争以及对应政策。美国尤其呼吁西方要团结一致。
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