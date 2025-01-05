带你一次看懂德国选举制度

德国的选举制度表面上与大多数西方国家类似，但也有其自身的独特性和复杂性。从投票方式到组建政府，每一环节都展现了这一制度的独特之处。

(德国之声中文网)德国的选票设计独特，每位选民需要同时选择两项内容。第一票是投给本选区的直接候选人，这决定了联邦议院总席位的一半，确保每个选区都有代表。第二票则是投给政党的票，它决定政党在联邦议院的整体席位的比例分配。

从2025年起，联邦议院的席位将限制在630个，以遏制过去因比例代表制导致议员人数过多的情况。然而，这一改革部分被德国宪法法院推翻，最终影响将在选举后显现。

谁有资格投票？

德国共有约8300万人口，其中约6100万人符合投票资格。这些选民是年满18岁的德国公民，包括旅居国外的公民，他们可以通过邮寄方式参与投票。

根据法律，因间谍活动或泄露国家机密等政治罪行被定罪的人可能会失去投票权，但犯有谋杀、过失杀人或严重性侵犯罪的公民则不会被剥夺投票资格。与此同时，候选人必须符合与选民相同的资格要求。

在选民中，女性略多于男性；约40%的选民年龄在60岁及以上，14%年龄在30岁以下。德国的投票率一般保持在较高水平，最近两次大选的投票率均超过76%。

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5%门槛如何决定政党的命运？

根据德国选举法，政党必须获得至少5%的第二票（即政党票）才能在联邦议院中获得席位。这一规定旨在避免小型政党过多进入议会，削弱议会的功能性。然而，有两种例外情况：

如果一个政党的候选人在至少三个选区直接当选获胜，即得到第一票，即便该党未达到5%的门槛，也可按得票比例获得议会席位。此外，被认可的少数民族候选人，如丹麦族或索布族，只需获得约3.5万至3.8万张选票即可获得议席。

如何组建政府与选举总理？

在德国，如果一个政党获得超过半数的选票，其代表人数将足以推动本党的政策议程。然而，这种情况极为罕见。因此，政党通常需要与其他政党合作，组建执政联盟以确保在联邦议院中占据多数席位。

传统上，获得最多选票的政党的候选人将被提名为总理，而次要联盟伙伴的候选人可能被任命为外交部长等重要职务。根据德国基本法，选举后30天内必须召开联邦议院首次会议，并选出总理。

总理候选人需获得联邦议院超过半数议员的支持。如果第一次投票失败，将在两周内进行第二轮投票；若仍未成功，则立即举行第三轮投票，简单多数者将成为总理。如果总理当选，总统需在七天内完成任命，或在无法达成一致时解散议会并重新举行选举。

如何对选举结果提出质疑？

根据德国选举审查法，任何符合投票资格的个人或团体都可以对选举结果提出质疑。这些质疑需在选举日后两个月内以书面形式提交至设在柏林的联邦议院选举审查委员会。

委员会将对所有质疑进行处理，并向每位提交者提供书面答复。如果要宣布选举无效，质疑必须证明存在违反联邦选举法、选举规则或宪法的选举错误，并且这一错误对联邦议院席位分配有直接影响。

审查委员会通常需要一年时间处理这些质疑，其中不到4%的案件会上诉至德国宪法法院。截至目前，德国从未有全国性选举因质疑被宣布无效。

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