帕維爾與蔡英文通話 強調台灣是可信賴的夥伴

（德國之聲中文網）台灣總統府發言人林聿禪今（30）日晚間轉述，為彰顯台捷雙邊緊密友好的合作關係，蔡總統與帕維爾總統當選人於今日晚間6時舉行電話會議。雙方通話時間近15分鐘，交流氣氛融洽，外交部長吳釗燮亦參與這項對話。

蔡英文總統首先代表台灣人民及政府恭賀帕維爾將軍高票當選，肯定帕維爾總統當選人延續捷克故總統哈維爾尊重民主、自由及人權的立國精神，與台灣理念相近，盼未來在帕維爾總統當選人領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。蔡英文強調，台捷雙邊互動密切良好，積極推進在經貿投資、科技、教育、文化及觀光旅遊等各領域合作，台灣樂願與捷克深化在半導體設計、尖端科技人才培育、全球供應鏈重組等方面的合作交流，並將鼓勵台灣企業以捷克作為中東歐地區的重要基地，深化經貿交流。蔡英文还表示，欣聞兩人皆是倫敦大學校友，有共同的生活經歷，盼未來就台捷雙邊關係及區域議題保持聯繫，廣泛交流。

帕維爾總統當選人感謝蔡英文電話致賀，肯定台捷兩國共享自由、民主、尊重人權及法治等價值，強調台灣是可信賴的夥伴，樂見雙邊在各領域交流密切。他也表示捷克堅定站在民主體制的同一邊，支持台灣維持具有活力的民主制度，不受威權主義脅迫，也將加強與台灣發展各面向的合作關係。

台灣中央社先前報導，總統府發言人張惇涵向媒體表示，台灣與捷克將強化雙方各項領域合作關係，對於促進雙方互動有益的方式，外交部會進行妥善的評估與規劃，定案後也將與社會報告說明。

帕維爾過去接受捷克電台（Czech Radio）訪問時表明，他會支持捷克與台灣的關係，一個中國政策應該以「兩制」原則輔之。

他說：「如果我們跟台灣有特定關係，即是另一種制度，這並沒有錯。」並指出：「與台灣保持活躍的商務和技術關係絕對符合我們的利益。」

蔡英文第一時間致賀

為期2天的捷克2023年總統選舉第2輪投票結束，軍人出身的帕維爾擊敗對手前總理巴比什（Andrej Babiš），贏得選舉。根據捷克統計局公佈的最終計票結果，在第二輪投票中，帕維爾的得票率為58.32%，巴比什的得票率為41.67%。此外，本輪投票率超過70%，創下捷克總統選舉投票率歷史新高。

台灣外交部週日（1月29日）發布新聞稿稱，台灣總統蔡英文已於28日勝選第一時間代表台灣政府與人民對帕維爾總統當選人表達誠摯祝賀。

蔡總統表示，樂見捷克順利完成總統大選，在民主發展進程中寫下新篇章，期盼台捷基於共享價值持續密切合作，在各類議題領域促進實質交流，深化民主夥伴關係，並祝福新任帕維爾總統任期圓滿成功。

台灣外交部稱，捷克是台灣在歐洲重要理念相近夥伴，不僅共享自由、民主與人權價值，並在經貿、科技、文化及教育等各領域緊密合作；雙方在疫情爆發後更加強防疫及關鍵產業合作，強化民主供應鏈韌性。

外交部指，捷克政府去年公佈施政綱領（Policy Statement of the Government），將台灣列為在印太地區的重點合作國家，隨後又推出印太戰略，重申台灣為捷克未來印太政策的主要夥伴，將持續深化與台灣等印太地區民主夥伴的合作交流，及關注台海情勢與南海議題。

中捷關係生變？

帕維爾曾擔任北約前軍事委員會主席，相較於現任捷克總統澤曼（Miloš Zeman），帕維爾的政治立場更親西方，支持捷克繼續軍援烏克蘭，立場與總理菲亚拉（Petr Fiala）領導的政府相近。根據法新社報導，帕維爾週日（1月29日）與烏克總統澤連斯基進行通話。澤連斯基在推特發文表示：「我個人恭賀帕維爾贏得捷克總統選舉。」並提到：「感謝他和捷克人民的堅定支持。已邀請他訪問烏克蘭。」

帕維爾曾表示，中國在經濟、科技和軍事方面，有潛力成為新的世界中心，但價值觀和戰略目標與捷克有很大差異，因此捷克與中國發展雙邊關係，有必要持謹慎立場。

央視特約評論員賀文萍表示，帕維爾成功勝選，預示未來中捷關係發展，將進入一段不平穩時期。她指出，帕維爾在勝選不到24小時，就有消息傳出，他將以捷克新總統的身份，與烏克蘭總統澤連斯基和蔡英文通話。」

中央社報導，捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）分析，東歐各國渴望外來投資，原本對中國期待很高，雙方一拍即合；不過近年關係每下愈況，中東歐國家普遍對中國辦不到、或不願意兌現投資承諾感到失望。

除了經濟合作不如預期，她指出，在政治上中東歐國家與中國也沒有共同的議程，各國對中國在學術和公民社會的影響力出現疑慮，北京拒絕批評俄羅斯發動侵略戰爭，更讓中東歐各國感到心寒。

（法新社、中央社、央視等）

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