 帕拉姆·维尔：咬尾蛇 | 文化经纬 | DW | 01.05.2020

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文化经纬

帕拉姆·维尔：咬尾蛇

印度当代作曲家帕拉姆·维尔（Param Vir）在歌剧创作方面有很高的建树，您将听到的是他创作的歌剧The Theatre of Magical Beings选段咬尾蛇。

收听音频 11:55

帕拉姆·维尔：咬尾蛇

帕拉姆·维尔（Param Vir）1952年出生在德里，母亲是诗人和歌唱家，父亲是数学家、电气工程师。

维尔从9岁起学习钢琴，14岁开始学习作曲，并接触到到当代西方音乐。

他的早期作品引起了英国著名作曲家、指挥家彼得·戴维斯（Peter Maxwell Davies）的兴趣。1983年，戴维斯邀请维尔作为奖学金生来英国学习。1984年，维尔来到伦敦学习作曲，在以后三年里，他多次获得主要作曲奖项。

90年代以后，维尔在歌剧创作方面表现出越来越多的才华和独创性。

今天您将听到的是歌剧The Theatre of Magical Beings选段咬尾蛇，由德国国家青年乐团演奏。
 

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