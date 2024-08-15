帕劳总统指责中国“将旅游业武器化”

帕劳总统指责中国一方面“利诱”该国放弃承认台湾是独立民主国家，另一方面“将旅游业武器化”，以向该国施压。

（德国之声中文网）人口仅1.8万人的太平洋岛国帕劳是目前世界上承认台湾为独立民主国家的区区12国之一。近年来，曾与台湾有外交关系的所罗门群岛、基里巴斯和瑙鲁先后与台湾断交，转而与中国建交。

本周三，帕劳总统惠普斯（Surangel Whipps）在新西兰外交部长彼得斯（Winston Peters）访问期间向记者表示，"我们与台湾有外交关系……中国公开告诉我们（这）是非法的，我们不应该承认台湾。"

他说，中国曾向帕劳表示，"'尽管开口，我们可以提供任何你们需要的东西'"。

惠普斯补充道："我们需要经济发展，但与此同时，我们有价值观，我们有伙伴关系，而我们珍视与台湾的外交关系。" 他还说："我们愿意成为中国的朋友，但不能以牺牲与台湾的关系为代价。"

帕劳总统惠普斯2021年3月29日访问台北并与时任台湾外长吴钊燮会面 图像来源: Ann Wang/REUTERS

惠普斯还指责中国以试图影响游客数量的方式将"将旅游业武器化"。 他说："最近，中国新闻中出现了有关帕劳不安全，建议不要前去旅游的报道。" 此外，就在他今年5月出席台湾总统赖清德就职典礼之前，帕劳被禁止参加在中国澳门举行的亚太旅游协会（PATA）会议。

根据国际货币基金组织（IMF）的数据，帕劳约一半的国内生产总值（GDP）来自旅游业。

这并非惠普斯第一次指责北京干涉帕劳事务。

今年6月，帕劳遭受了一次重大网络攻击，惠普斯将矛头指向中国。惠普斯表示，数据分析显示，勒索软件可能是在俄罗斯开发，从马来西亚发出，"看起来与中国有关联"。

（法新社）

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