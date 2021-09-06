 帐户遭瑞信关闭 艾未未批「与中国关系奇怪」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2021

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帐户遭瑞信关闭 艾未未批「与中国关系奇怪」

中国艺术家艾未未6日在艺术网发布的文章中透露，瑞信银行以他在中国的「犯罪纪录」为由，要关闭他的基金会帐户，并提到年底要开幕的香港M+博物馆要排除他的作品，称该馆此举与作品捐赠者的初衷「背道而驰」。

BdTD | Ai Weiweis Ausstellung Rapture in Lissabaon, Portugal

艾未未在6日发表的一篇文章中，透露瑞信银行要关闭他的基金会的账户之事。

(德国之声中文网) 根据路透社7日的报导，目前居住在葡萄牙的中国艺术家艾未未透露，瑞士信贷银行以他在中国的「犯罪纪录」为由，关闭了他创建的基金会银行帐户，但艾未未在中国从未被判有罪。

艾未未是在网络媒体艺术网 (Artnet) 发表的一篇评论文章中揭露此事，据他在文章中所述，本事件发生在今年春天。艾未未在一份电子邮件声明中告诉路透社：「瑞信银行最初通知我时称，他们有一项新政策，要终止所有与有犯罪记录的人有关的银行账户。」艾未未还补充说，他的基金会当时被要求在9月前转移这些资金。

艾未未曾帮2008年北京奥运会设计了着名的「鸟巢」体育馆，但後来因与中国政府关系生变，导致他在2011年曾被拘留81天，但他说自己从未被正式指控或判刑。

艾未未说，瑞信银行随后在今年6月24日打电话给他，说银行希望「尽快」关闭这个属于他基金会的账户。他说，该银行经理随后提到了他几天前接受一家瑞士报纸的采访，他在采访中批评瑞士人民投票赞成更严格的「反移民政策」，以此作为关闭账户的理由。

瑞士信贷银行拒绝对艾未未提出的任何指控发表评论，称该银行不讨论「潜在或现有客户关系」。艾未未告诉路透社，该账户目前正在关闭的过程中，他的基金会只能以非常有限的方式使用帐户，但仍需将资金转移出去。

中国对全球银行的影响

包括瑞信银行在内的许多西方大银行已经将在中国不断增长的超富人群中拓展业务作为其战略的核心部分。然而，在试图保持与中国政府的关系时，这也给其中一些银行带来了地缘政治问题。

UK Ai Weiwei protestiert gegen mögliche Auslieferung von Assange

艾未未在艺术网的文章中也写道，因为受到香港国安法的影响，所以香港西九文化区M+博物馆在今年底开幕时，排除部分作品，其中包含他设计向北京天安门举中指的作品《透视研究：天安门》。

去年路透社曾报道，包括瑞信银行在内的全球财富管理公司正在审查他们在香港的客户是否与该城市的民主运动有联系，以避免受到《香港国安法》的波及。与其他财富管理公司一样的是，瑞信银行将其对艺术的赞助作为吸引精通收藏的客户的一个卖点。瑞信银行赞助了该国内部和国际上许多的博物馆，同时还收藏了8000多件艺术品，特别是侧重于新兴艺术家。

艾未未说，他以前也遇到过来自德国一家银行和香港另一家银行对他做过类似的事，但这两起事件都没有得到完整的解释。他说他不相信瑞信银行会改变他们的决定。艾未未告诉路透社：「你知道，这些银行非常傲慢，即使他们真的改变了这个决定，我也不愿意与一家与中国有如此奇怪关系的银行联系。」

艾未未：作品将被香港博物馆排除

除了揭露被瑞信银行强迫关闭基金会的帐户外，艾未未在艺术网的文章中也写道，因为受到香港国安法的影响，所以香港西九文化区M+博物馆在今年底开幕时，排除部分作品，其中包含他设计向北京天安门举中指的作品《透视研究：天安门》。

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阿桑奇引渡听证会将于本周内结束。艾未未在伦敦老贝利法院外举行无声抗议，反对将他引渡到美国。

中国艺术家艾未未在其新片《加冕》中讲述了一个专制国家如何通过严厉的封锁和隔离对付新冠疫情的故事。该片素材来自武汉市民。在柏林生活多年后，艾未未现居英国剑桥。在接受德国之声专访中，艾未未谈到这部纪录片的诞生及疫情的社会影响。

去年从柏林移居剑桥的中国艺术家艾未未新近接受《卫报》采访，谈及在柏林的生活。

他批评该博物馆此举与艺术品收藏家丶前瑞士驻中大使希克（Uli Sigg）的初衷背道而驰。艾未未称，自己曾在世界上其他政府或重要文化建筑物中做同样的事情，但香港去年实施国安法後，政治环境在一夜之间恶化，中国也把「一国两制」的承诺当作废纸。他说这个改变也影响了即将成立的M+博物馆与希克捐赠艺术作品的初衷。

艾未未称，他难以相信自己26年前在天安门广场的作品，会再次成为重大历史转捩点的引爆点。目前M+博物馆的官方网站上，没有显示包含《透视研究：天安门》在内多个馆藏的图像，仅有文字说明。

(综合报导) 

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