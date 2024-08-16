希音想要在欧上市 欧盟前高官当顾问

欧委会前专员奥廷格出任希音（Shein）顾问的消息，引发多家德语媒体关注。这名德国籍前政界官员如今已踏入商界，开着一家以自己名字命名的咨询公司。不过，德媒并未发现奥廷格违反规定。

（德国之声中文网）原本在中国创立、如今总部位于新加坡的希音（Shein）公司，一段时间以来，在欧洲受到媒体关注。这家公司计划在伦敦上市。而欧盟则因这家电商属于“大型互联网平台”，而要求该公司提供打击假货及顾客数据滥用等信息。此外，这家快时尚公司还引起其它争议：“新疆棉”、款式抄袭、商标侵权以及空运海量小包裹绕过欧盟关税等。

在此背景下，德国籍的前欧盟官员奥廷格（Günther Oettinger）与希音签合同，为其提供咨询，尤为引人关注。

奥廷格否认为希音游说

现年70岁的奥廷格2005-2010年任德国巴符州州长，2010年转任欧盟能源专员，之后历任数字经济与社会专员，及负责欧盟财政及人事。2014年，他还曾短期担任欧委会副主席。《法兰克福汇报》报道说，2019年奥廷格退出政坛后，与其生活伴侣拜尔（Friederike Beyer）成立了自己的咨询公司。

奥廷格向《资本》杂志证实与希音签了合同，但强调他不是其专职雇员，而是自由的顾问。

他说，为希音咨询的领域仅限于数据保护、网络安全和地缘政治。他强调这不是他的主业，“规模很小”。有可能需要去趟新加坡或者美国，如果有工作需要。

奥廷格还特别强调说：“如果现在有人声称，我会为希音从事游说工作，那是不对的。我不是说客。”

尽管如此，《资本》杂志查看了德国联邦议会的游说组织清单 ，奥廷格的公司名列其中。其中写道：“通常，我们的咨询工作是与客户领导层进行内部磋商。由此可能产生与德国联邦议会、德国政府成员的对话需求，以获取信息、交流想法。”

希音也确认由奥廷格当顾问的消息。这家公司计划在欧上市。媒体报道说，近来数月，希音加大了在欧洲政界和媒体的投入。 图像来源: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

奥廷格：咨询重点——欧盟的监管

奥廷格向《世界报》表示，他的咨询重点是围绕欧盟的监管。他说，就希音来说，还涉及欧盟当前贸易政策目标走向以及可能面临的关税或制裁。

奥廷格对该报表示：“希音是世界市场领衔者。我自己还从未在那里买过东西，但我认识无数青少年，会使用这家电商。”他说，这一咨询委托很吸引人。

《世界报》写道，希音在伦敦上市可能价值500亿英镑。因此，数月来，该公司加强了在欧洲政界和媒体的投入。

欧盟专员的两年“过渡期”

该报还写道，欧委会前任官员转入经济界的例子屡见不鲜。原则上，离任高级官员在12个月内是不允许接受在相关领域游说欧委会的工作机会。前任欧盟专员则理应在两年内不接受这样的工作机会。

而奥廷格引人注意的一点是，他在两年过渡期结束时，在欧盟游说组织清单上已有他18项业务列入其中，数量相当多。但并无迹象显示他违反了规定。

有关希音以及另一家中国电商Temu绕过欧盟进口关税——欧盟对价值150欧元以下的进口商品免征关税，欧盟考虑采取措施。奥廷格向《资本》杂志回应说：“希音愿意接受欧盟的规则。”

而《世界报》则报道说，希音称，欧盟计划取消对低价值包裹免征关税，不会影响其业务模式。这家公司称，其商品的低价并不是因为关税或税务优势。

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（综合报道）

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