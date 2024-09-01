希腊9月1日起大幅提高“黄金签证”门槛

希腊推出的买房“黄金签证”，吸引了大量包括中国买家在内的投资移民涌入该国。但如今，希腊政府大大提高了这一获得欧盟国家长居许可渠道的价码，涨幅超过三倍。

（德国之声中文网）从9月1日起，非欧盟国家的公民若想通过在希腊购买房产获得居留许可，将面临大幅度的价格上涨。在雅典、塞萨洛尼基等大城市以及所有主要岛屿上，购买房产的最低投资金额将从之前的25万欧元提高到80万欧元。在希腊其他地区，这一金额也将增至40万欧元。希腊政府表示，此举是为应对房地产市场的过热，同时增加财政收入。

希腊的“黄金签证”计划允许非欧盟国家的投资者通过购买房产获得在希腊的长期居留许可，并自由出入几乎整个欧盟地区。近些年来，来自中国和土耳其的投资者是这一计划的主要参与者，此外，自加沙冲突爆发以来，来自以色列的投资者数量也在增加。获得居留许可的投资者不仅自己享有这一权益，其直系亲属也可以获得5年的居留许可。如果购置的房产在5年后依然由投资者持有，居留许可可以再续签5年。

提高门槛的原因

希腊政府此番提高“黄金签证”的门槛，部分原因在于解决国内住房短缺问题。据希腊财政部透露，虽然这些房产可以出租，但禁止通过像Airbnb这样的短租平台将其作为度假屋出租。这一措施是希腊政府试图稳定住房市场的一部分。近年来，外来投资者的大量涌入推高了希腊主要城市及热门岛屿的房价和租金，这引发了当地居民的不满和生活成本的增加。

然而，对于一些有特殊兴趣的投资者来说，仍然可以通过较低的成本获得希腊居留许可。根据希腊政府的规定，如果投资者购买的是受法律保护的历史建筑，并按照相关规定进行修缮，那么最低投资金额仍保持在25万欧元不变。这一特殊签证计划的存在，表明希腊政府希望在吸引外资的同时，也能够保护和修复其丰富的历史文化遗产。

希腊许多房产 被远高于市场的价格 卖给了中国“黄金签证”申请者（资料图片） 图像来源: Chesterton

中国购房者占三分之二

希腊国家广播公司报道称，2022年共有8516份购房申请，其中1,802份最终达成交易。这些投资大多集中在雅典，甚至出现了投资者购买整栋高楼的情况。据希腊财政部统计，2023年通过“黄金签证”计划吸引的投资额达到25亿欧元。

据德国专门聚焦中国相关新闻的媒体“China Table”2024年6月发表的报道，黄金签证被视为希腊政府颇受欢迎的投资来源，特别是在 2013 年主权债务危机期间。此后，该国已发放了 22300 多份居留许可，其中三分之二发给了中国购房者。但也存在当地房地产开发商专门购买房产，然后高价转售给中国投资移民的欺诈案例。

（德新社）

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