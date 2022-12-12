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希腊是位于欧洲东南部的跨大洲国家。2015年其人口约为1090万。雅典为希腊首都及最大城市，塞萨洛尼基为第二大城市。
希腊历史为世界最悠久之一，自27万年前即有人居住。其被称作西方文明的摇篮，为民主制度、西方哲学、奥林匹克运动会、西方文学、史学、政治学、重要科学及数学原理、西方戏剧（悲剧及喜剧）的发源地。作为欧元区成员国的希腊近年来因严重的公共债务危机而引发全球关注。
欧盟议会主席梅特索拉（ Roberta Metsola）宣布取消希腊人凯莉的欧盟议员资格。上周五，凯莉及其他三名涉嫌腐败的人士已被警方拘捕。
自2016年以来，中国航运公司中远集团一直是比雷埃夫斯港的主要所有者。对于希腊而言，这意味着由外方控制着港口，不过，针对这带来的依赖风险，并没有什么公共讨论。
德国政府同意了中远海运以24.9%的比例入股汉堡港福地码头，这意味着中国国企不会获得码头董事会的否决权，也不能参与港口战略决策。不过，经济专家仍然认为这笔交易充满风险。德国总理则继续为该交易辩护，还获得了希腊总理的撑腰。
究竟该不该允许中远集团入股汉堡港集装箱码头，德国《法兰克福汇报》以希腊比雷埃夫斯港为例指出，“风平浪静的时候，中国的投资带来的利益多多；但一旦暴风雨来临，那就苦不堪言了”。《商报》预测，一旦中国经济复苏，对能源的需求量重新增加，届时欧洲就会觉得窘迫，“全球液化天然气的争夺战才刚刚开始”。
在欧洲和美国，许多地方的大热浪告一段落，但森林大火尚在多国蔓延，给人类、给地貌带来巨大损失。
这架飞机从塞尔维亚起飞，在希腊北部爆炸坠毁，机上装载着包括地雷在内的弹药。塞尔维亚称弹药不是运往乌克兰。
据多家媒体调查结果，希腊警察曾强迫难民成为违法遣返行动的帮手。欧盟委员会明确要求澄清。
希腊提前两年还清国际货币基金组织为帮助克服国际金融危机后果向该国的贷款，希腊政府称债务危机篇章“终结”。
一张关于希腊埃维亚岛受到森林火灾威胁，而神情绝望的妇女的照片被选为2021年欧洲最佳新闻照片。
奥密克戎新冠毒株不仅以其传染速度快令各国防疫部门头痛不已，而为这个新出现的变异病毒起名时，也曾让有关专家煞费了一番苦心，因为新变异毒株使用的希腊字母本应是Nu和Xi。
研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。
在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
媒体曝光的视频揭露难民在边境地区受到暴力驱赶，克罗地亚和希腊这两个欧盟国家的安全力量成为批评的焦点。欧盟委员会宣布彻底调查。
亚历克西斯·瓦尤是德国总理梅克尔的超级粉丝。来自希腊的他在德国开了家餐馆，每年默克尔生日的时候他都会特地在报纸上刊登小广告为总理庆生。去年他还大老远从上海订做了默克尔蜡像，在自己的餐馆中展示。
希腊政府前幾個月宣布将强制要求医护和疗养院工作人员接种疫苗。目前，当地卫生部门工会担心总共有10000名未接种疫苗的工作人员可能会被停职，在感染率居高不下的情况下扰乱人手不足的医院的运营。
世卫为了追踪新冠病毒的传播，使用希腊字母命名系统来辨别不同的变种病毒。这些病毒在各国尝试以疫苗控制疫情时变种为更容易感染的类型，让人类防不胜防。
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