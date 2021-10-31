希腊是位于欧洲东南部的跨大洲国家。2015年其人口约为1090万。雅典为希腊首都及最大城市，塞萨洛尼基为第二大城市。

希腊历史为世界最悠久之一，自27万年前即有人居住。其被称作西方文明的摇篮，为民主制度、西方哲学、奥林匹克运动会、西方文学、史学、政治学、重要科学及数学原理、西方戏剧（悲剧及喜剧）的发源地。作为欧元区成员国的希腊近年来因严重的公共债务危机而引发全球关注。