为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
希腊是位于欧洲东南部的跨大洲国家。2015年其人口约为1090万。雅典为希腊首都及最大城市，塞萨洛尼基为第二大城市。
希腊历史为世界最悠久之一，自27万年前即有人居住。其被称作西方文明的摇篮，为民主制度、西方哲学、奥林匹克运动会、西方文学、史学、政治学、重要科学及数学原理、西方戏剧（悲剧及喜剧）的发源地。作为欧元区成员国的希腊近年来因严重的公共债务危机而引发全球关注。
研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。
在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
媒体曝光的视频揭露难民在边境地区受到暴力驱赶，克罗地亚和希腊这两个欧盟国家的安全力量成为批评的焦点。欧盟委员会宣布彻底调查。
亚历克西斯·瓦尤是德国总理梅克尔的超级粉丝。来自希腊的他在德国开了家餐馆，每年默克尔生日的时候他都会特地在报纸上刊登小广告为总理庆生。去年他还大老远从上海订做了默克尔蜡像，在自己的餐馆中展示。
希腊政府前幾個月宣布将强制要求医护和疗养院工作人员接种疫苗。目前，当地卫生部门工会担心总共有10000名未接种疫苗的工作人员可能会被停职，在感染率居高不下的情况下扰乱人手不足的医院的运营。
世卫为了追踪新冠病毒的传播，使用希腊字母命名系统来辨别不同的变种病毒。这些病毒在各国尝试以疫苗控制疫情时变种为更容易感染的类型，让人类防不胜防。
度假胜地埃维亚岛是希腊森林大火的重灾区。不少当地民众在火灾中失去了自己的家园和生计，也丧失了对政府部门的信任。
希腊的森林大火愈演愈烈，埃维亚岛、伯罗奔尼撒半岛的大部分都受到了波及。同样在地中海沿岸的土耳其、意大利也受到了此次严重森林大火的冲击。
一个多星期以来，希腊及土耳其救援人员不断与野火搏斗，但这场灾难至今没有终止的迹象。雅典浓烟滚滚，西西里岛已宣布进入紧急状态。土耳其有13处大火仍未获得控制。
继意大利之后，法国和希腊也对医疗卫生和护理人员实行强制性新冠疫苗接种。这两个欧盟国家由此对新冠Delta变种毒株快速传播作出反应。
在欧洲的14座港口背后，人们可以看见中国东家的影子。对于中国来说，这是一带一路的重要战略部署。批评者则对这种扩张带来的后果发出警告。
欧盟众成员国明年仍可无限量举债。由于新冠大流行瘟疫，欧盟债务与赤字规定——《稳定公约》将继续暂停实施，财政政策明年也须继续为经济从大流行瘟疫中复苏作出贡献。
新冠变种病毒将有新名称。世界卫生组织决定以希腊字母命名它们，按其被发现的时间顺序。例如，最早在英国发现的变种病毒被称为“阿尔法”，在南非首次发现的突变体为“贝塔”。
据多家媒体援引白俄罗斯反对派消息，一架从希腊飞往立陶宛的民航班机在飞越白俄罗斯领空时，被强制要求降落。机上搭载的一名白俄罗斯流亡反对派人士随后在明斯克机场遭到拘捕。
为了应对新冠疫情对经济造成的重创，包括德国在内的欧盟各成员国债台高筑。谁来为这些债务买单呢？当然是各国老百姓。但是，专家们似乎并不为此发愁。
在二战期间遭德国入侵80年后，雅典政府再次要求柏林就战争赔偿问题进行谈判。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式