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希腊是位于欧洲东南部的跨大洲国家。2015年其人口约为1090万。雅典为希腊首都及最大城市，塞萨洛尼基为第二大城市。
希腊历史为世界最悠久之一，自27万年前即有人居住。其被称作西方文明的摇篮，为民主制度、西方哲学、奥林匹克运动会、西方文学、史学、政治学、重要科学及数学原理、西方戏剧（悲剧及喜剧）的发源地。作为欧元区成员国的希腊近年来因严重的公共债务危机而引发全球关注。
欧盟成员国债务过高。各国财长还未能开出降低债务的良方。那么，目前的风险有多大？
夏季酷热过后，洪水接踵而至。希腊、土耳其和保加利亚遭遇暴雨袭击，已造成至少七人死亡。
希腊北部肆虐的山火正在造成前所未有的破坏，自然保护区被烧毁，橄榄农的生计付之一炬。一些希腊人指责难民引发了火灾，真是如此吗？
在Netflix的一部新纪录片中，英国黑人女演员阿黛尔-詹姆斯（Adele James）扮演埃及艳后克利奥帕特拉七世，埃及人愤怒地指责这歪曲了埃及的身份认同。但是，一个黑皮肤的埃及艳后真的扭曲埃及历史了吗？
希臘總理米佐塔基斯領導的新民主黨21日遙遙領先主要反對黨，在36個政黨中取得最多國會席次，但仍未達絕對多數。新民主黨將會選擇籌組聯合政府，還是進行第二輪投票？
希腊2月28日晚间发生载客火车与货运列车对撞事故，火车脱轨翻覆并起火燃烧。这起事故造成至少36人死亡，数十人受伤。消防人员表示，载客火车的头两节车厢几乎全毁。
大不列颠王国曾经是最大的殖民国家，近日各界要求英国归还他国文物的呼声越来越高，但为什么大英博物馆仍然不把掠夺来的艺术品物归原主？
自2016年以来，中国航运公司中远集团一直是比雷埃夫斯港的主要所有者。对于希腊而言，这意味着由外方控制着港口，不过，针对这带来的依赖风险，并没有什么公共讨论。
德国政府同意了中远海运以24.9%的比例入股汉堡港福地码头，这意味着中国国企不会获得码头董事会的否决权，也不能参与港口战略决策。不过，经济专家仍然认为这笔交易充满风险。德国总理则继续为该交易辩护，还获得了希腊总理的撑腰。
究竟该不该允许中远集团入股汉堡港集装箱码头，德国《法兰克福汇报》以希腊比雷埃夫斯港为例指出，“风平浪静的时候，中国的投资带来的利益多多；但一旦暴风雨来临，那就苦不堪言了”。《商报》预测，一旦中国经济复苏，对能源的需求量重新增加，届时欧洲就会觉得窘迫，“全球液化天然气的争夺战才刚刚开始”。
在欧洲和美国，许多地方的大热浪告一段落，但森林大火尚在多国蔓延，给人类、给地貌带来巨大损失。
这架飞机从塞尔维亚起飞，在希腊北部爆炸坠毁，机上装载着包括地雷在内的弹药。塞尔维亚称弹药不是运往乌克兰。
据多家媒体调查结果，希腊警察曾强迫难民成为违法遣返行动的帮手。欧盟委员会明确要求澄清。
一张关于希腊埃维亚岛受到森林火灾威胁，而神情绝望的妇女的照片被选为2021年欧洲最佳新闻照片。
研发辉瑞疫苗的BioNTech公司两位创始人在接受德国之声采访时表示，对未获本年度诺贝尔医学奖并不失望。 “我们每天都得到大量诺贝尔奖“。
在是否允许中资企业进入高科技领域的问题上，德国的相关讨论仍在继续。但事实上，在同样敏感的传统基础设施领域，中国在德国和欧洲的影响已经无处不在。
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