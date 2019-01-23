希腊黄金签证“热销”一多半被中国人买走

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德国之声中文网）希腊的"黄金签证"吸引了大批中国人到该国置业、投资。据法新社报道，这一面向非欧盟国家公民的居留签证的发放数量在过去一年猛增了46%。

葡萄牙和西班牙等另一些曾在经济危机中受到重创的欧洲国家，实施类似的优惠签证措施已经数年，旨在吸引投资，加速经济复苏。在希腊，如果购买价格在25万欧元以上的房产，就可申请获得5年期、可延长的居留签证。

希腊《每日报》（Kathimerini）周六援引该国移民政策部最新的统计数据报道，2013年以来希腊发放的长期居留签证中，有58%给了中国投资者。

自"黄金签证"项目启动以来至2019年第一季度，共发放了4145份此类签证。其中2416份由中国人得到，占第一位；俄罗斯人得到428份，据第二，居第三位的是土耳其人。

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2018年希腊发放的"黄金签证"数量达1399份，比2017年增加了916份。

今年早些时候，欧盟委员会发表了一份报告，呼吁成员国在发放所谓黄金签证和外籍投资者归化入籍的问题上谨慎行事。报告指塞浦路斯、保加利亚和马耳他等国家存在"花钱买签证"，甚至 "花钱入籍" 的现象。而获得了这些国家的公民或居留身份，也就获得了欧盟通行证。

欧盟批评指出，这些富裕的外国投资移民申请人并没有通过必要的安全和背景审核，就可能获得欧盟的居留甚至公民身份。

希腊政府上个月向议会提交了一份法律草案，计划扩大"黄金签证"标准范围。按照新规，在一家希腊公司投资至少40万欧元，或通过希腊银行购买等值的希腊国债，也可获得5年期的居留签证。

叶宣/文木（法新社等）