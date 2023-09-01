希腊面临欧盟史上最大规模野火

（德国之声中文网）在野火发生之前，凯利杜（Valia Kelidou）的家族在希腊北部亚历山德鲁波利斯市的郊区拥有超过12000棵橄榄树。现在，许多树木已经变成冒烟的黑色树桩，橄榄园的地面上覆盖着一层细细的白灰，约一千多棵树在大火中被毁。

不幸中的大幸是，种有1000多岁古老橄榄树的橄榄园没有受到波及，那里有2000多棵树，是地中海最古老的橄榄园之一。然而，野火还是对凯利杜造成不小的冲击。

来自亚历山德鲁波利斯市的凯利杜估计已因野火损失了1000棵橄榄树

埃夫罗斯河构成了土耳其和希腊之间的边界，对于河沿岸这个丘陵、树木繁茂的地区来说，森林火灾并非新鲜事。然而，近年来火灾局势不断恶化。

欧盟规模最大的野火

欧盟的哥白尼地球监测计划分析了该地区的卫星图像，官方消息称，当前埃夫罗斯地区肆虐的野火是欧盟历史上规模最大的野火。希腊东北部的大火目前已吞噬了至少770平方公里的土地，学校和房屋在火灾中受损，许多救援人员在救火时受了伤。

当地企业雪上加霜

事实上，在火灾发生之前，凯利杜家族的生意就受到了气候危机和通货膨胀的双重打击。她和其他受野火影响的橄榄生产商现在必须种植新的橄榄树，预计这些新树要到20年后才能达到正常产量。

凯利杜和其他受火灾影响的人一样，她不想把自己的财产扔进火中，她希望能有更好的预防措施。凯利杜说：「我不是消防人员，也不是林业科学家，但当全国各地都发生火灾时，我们必须能够提前知道要做些什么准备。」

自然保护区也陷入火海

达迪亚国家公园的部分地区也受到野火破坏

除了亚历山德鲁波利斯，罗多彼山脉和欧洲唯一的此类自然保护区达迪亚国家公园也遭遇火灾。该园区以其丰富多样的动植物群而闻名。

公园管理局副局长、生物学家扎卡克（Sylvia Zakkak）表示，需要一段时间才能确定火灾造成的确切损失数字。她也提到，现在的首要任务是采取短期补救行动，如为野生动物提供食物和水等。

针对难民的暴力行为增加

野火不仅摧毁了自然保护区和民众的生计，还在希腊重新引发了关于移民的激烈争论。几十年来，埃夫罗斯河周边地区一直是移民前往欧盟路线的一部分。

由于从希腊到土耳其路段屡屡发生驱逐事件，而且暴力、性侵和盗窃现象并不少见，难民因此开始选择一些鲜为人知的道路，他们之中的许多人一直躲藏在森林里。

其中有些人在野火发生时因为来不及逃离而被烧死，但许多希腊人却对此无动于衷，甚至指责难民为纵火者。几天前，一名男子因将13名移民关进拖车而被捕。他为自己的行为辩解，并且称是这些移民放火烧了森林，此言论遭到希腊政府的谴责。

政府成了暴力的推手

卡拉马尼杜（Lena Karamanidou）在埃夫罗斯河附近长大，现在从事移民问题研究。多年来，她一直在研究希腊国内对难民日益高涨的的仇恨。

她说：「2020年2月到3月间，当成千上万的移民滞留在土耳其和希腊边境之间时，希腊平民『逮捕』并阻止流动人口越境，而且经常透过暴力方式。」

卡拉马尼杜指出：「当时，国家机构和媒体将这些行动说成是对埃夫罗斯、边境和国家的合法保护，以抵御来自移民和土耳其的『不对称』威胁。」她强调：「虽然最近的暴力行为被政府斥为犯罪，但这种暴力是由国家本身助长的。」

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 极端高温之下的火灾 图中是7月23日的希腊科孚岛，这里大火肆虐。目前，当局已从该岛疏散约2500人。7月23日是希腊今年迄今为止最热的一天，这一天新发生了64场火灾。目前在希腊各地，消防人员正在与82场野火搏斗。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 迅速撤离 图中，一位父亲正将女儿从罗德岛带往安全地带，在这个希腊岛屿上，森林大火已肆虐多日。迄今为止，约30000人被疏散。其中2000多人是乘船从海滩上撤离的，他们中不少人是度假者。同时，大火导致部分道路中断，一些人不得不步行撤离。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 逃离火焰 疏散给度假者带来巨大不便，更需要消防员付出巨大努力。罗得岛的官员告诉希腊媒体，由于大火，部分道路无法通行。度假者和一些当地人不得不暂时被安置在体育馆、学校建筑和酒店会议中心。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 何时结束？ 罗得岛的大火已经延续数日。大火发生在该岛中部的一座山上。当局出动了五架直升机、大约200名消防员灭火。目前仍然看不到火灾结束的迹象。当地消防队发言人告诉媒体：“这场火灾不会在明天或者后天结束”。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 空中灭火 森林大火不仅在罗得岛肆虐。近日在希腊，气温甚至超过44度，极端热浪在希腊各地一再引发新的火灾。图中是雅典附近的塔纳格拉市的阿吉亚-索蒂拉斯（Agia Sotiras）地区，这里再次受到山火影响，这架直升机投放灭火剂。该地区 2007年已经遭受过大火的破坏。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 动物也要撤离 不仅人要逃离大火，动物也需要撤离。图中是7月17日雅典附近的一个马术农场的撤离，女员工牵着马离开危险区，她们带着口罩，以保护自己免受有毒烟云的影响。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 先是地震，再是火灾 不仅在希腊，在整个欧洲，今年夏天极端高温都一再引发森林火灾，土耳其的情况尤其严重。据土耳其阿纳多卢通讯社7月18日报道，该国当天发生了19起火灾。图中的土耳其南部哈塔伊省今年2月已经遭遇了破坏性地震，如今又受到火灾威胁。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 灰云密布 度假胜地西班牙拉帕尔马岛的情况同样堪忧。2022年9月，拉帕尔马岛火山爆发，吞噬了4000栋建筑和350公顷的种植园。现在，灰云再次升起，这一次是因为森林火灾。近3000公顷森林被毁，好在目前火势已得到控制。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 燃烧的加拿大森林 在欧洲以外的地区，森林也在燃烧。在加拿大，今年3月至7月，各省同时发生森林火灾。截至7月22日，共发生了4498起火灾，烧毁面积约为11.3万平方公里。截至7月8日，约有15.5万人被疏散，人数空前。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 烟云蔓延 加拿大森林大火产生的烟云也向美国移动：在图中的费城，阴霾笼罩天空数日。在纽约，浓烟遮蔽了自由女神像。这些烟云甚至穿越大西洋，到达葡萄牙。甚至德国萨尔州等地，也能感受到这种影响。

山火肆虐！欧美正在与火焰殊死搏斗 德国烈焰 在德国本土，火灾同样此起彼伏。不过，与2019年发生的德国史上最大的森林火灾相比，6月中旬在德国东部梅前州吕布森（Lübtheen）的前军事训练区发生的森林火灾（如图）由于加强了防御，扑灭得更快。这次被毁森林的面积为100公顷。四年前，这一数字为1000公顷。 作者: Astrid Prange De Oliveira



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