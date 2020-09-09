希腊难民营大火后："欧洲方案"还是德国先行？

（德国之声中文网）希腊莱斯沃斯岛莫里亚难民营发生大火后，有关部门采取了首批措施。周三（9月9日）晚间，165名父母不在身边的未成年人乘飞机被送往海港城市塞萨洛尼基。周四早晨，再有240名未成年人被送往该市。

此外，一艘渡轮抵达莱斯沃斯港，可容纳1000人过夜。未来数天，希腊海军还将派出两艘舰只接纳其余难民。此外，还将搭建一些帐篷。

周三晚间，难民营再度起火，据媒体报道，火势将幸存下来的帐篷以及其它临时搭建的住所烧毁。

数千人头一夜是露天度过。有人试图前往该岛首府米蒂利尼，被警方用催泪弹阻止。一些人向警方投掷石块。

希腊有关部门阻止这些人进入城市，因在此次火灾前在难民营中发现35个新冠感染病例。其中不少人如今已隐藏踪迹。希腊政府称，警方目前仅找到其中8人。

希腊政府称，据初步了解，难民营中一些人在首批新冠感染病例的消息传出后，因恐惧而纵火。雅典方面称，大火没有造成人员失踪或死亡。

莫里亚大火引发欧盟范围内的震惊。该难民营被视为欧盟难民政策的负面例子。这里也是欧盟最大的难民营，目前有约12000人生活在这个原本为3000人设计的难民营中。过去数年这里也多次发生骚乱和火灾。莱斯沃斯岛上仅有85000名居民。

无父母在身边的未成年人乘机前往塞萨洛尼基市

德国发展部长穆勒：德国应先接收2000人

这场大火在德国政界引发一场讨论：德国是否应率先接收莫里亚难民，还是应尽量说服其它欧盟国家在难民问题上达成全面的解决方案？

目前，作为欧盟理事会轮值主席的德国政府支持"欧洲方案"，并未表示要单方面接收难民。不过，发展援助部长穆勒（Gerd Müller）周三却表态说，德国应率先接收2000名莫里亚难民。

穆勒向德国电视一台表示，德国政府应发出人道主义信号。他说，多个联邦州和市镇表示，可以接收更多难民。这些地方政府呼吁联邦政府予以批准，--如果这样，联邦政府将须承担大部分费用。

穆勒说："如果有8个强国这么做，问题现在就能解决。"

北威州州长拉舍特（Armin Laschet）也作出类似表态。他声称，该州多座城市提出，在联邦政府规定的接收960个有孩子难民家庭的基础上，还可接收更多难民。

不过，拉舍特也对德国内政部长泽霍费尔的"欧洲路线"表示支持。泽霍费尔认为，必须让更多欧盟国家一起参与到接收难民的任务中。拉舍特说："如果发出'德国自己就能搞定'的信号，那将是错误的。因为其它国家就会退回去。"

政界反对的声音："不应褒奖暴力"

但黑森州欧洲事务部长朴特蕾西（Lucia Puttrich，基民盟）表示反对接收莫里亚难民。她对《图片报》称："一些人的暴力行为不能受到嘉奖：既不能通过把他们转移到其他欧盟国家，也不能通过改变难民申请程序的时间和结果。"但与此同时，欧盟"应尽全力改善这些设施的条件，并承担共同责任"。

基民盟联邦议员文特（Marian Wendt）也作出类似表态，称"纵火、攻击消防队的人，不能被送往德国"。

德国多座城市抗议 支持接受更多难民

与此同时，德国多座城市举行示威，支持接收更多难民。民间组织"海洋之桥"（Seebrück）在多座城市组织抗议集会。组织者称，最大的示威活动是在柏林，有约10000人参加。科隆和汉堡也举行了示威活动，组织者称有3000和2500人参加。莱比锡和法兰克福也举行了抗议集会。

联合执政党社民党以及在野党绿党、左翼党则施压要求政府接受莫里亚难民。

欧盟各国态度分裂

挪威在此次大火后宣布愿接收50人，家庭优先。法国也表示将提供支持。总统马克龙计划与德国共同提出一项建议，特别是关于接收未成年人，并将就此争取其它欧洲国家的支持。

奥地利则予以反对。该国外长沙伦贝格（Alexander Schallenberg）向奥地利广播电台表示："我们要十分谨慎，以防发出引起连锁反应的信号，导致局面失控。"他说，如果通过将莫里亚难民分配到各国的方式来清空该难民营，那么很快，这座难民营又会人满为患。

荷兰司法国务秘书布罗克斯-克诺尔（Ankie Broekers-Knol）也表态拒绝接收。

苗子/叶宣（据ARD、德新社）