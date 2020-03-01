 希腊阻止难民入欧 警方出动催泪瓦斯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2020

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时政风云

希腊阻止难民入欧 警方出动催泪瓦斯

希腊全力阻止难民入境，派出警察动用武力驱逐人群。当局称，政府在周日一天之内就阻止了约一万名难民入境。

Türkei Grenze zu Griechenland | Zusammenstöße zwischen Flüchtlinge und griechische Sicherheitskräften (picture-alliance/AA/A. Hudaverdi Yaman)

希腊警方动用武力驱赶土耳其移民

(德国之声中文网) 周日 (3月1日) 上午的局势还算平静，但到了下午，希腊军队和警察巡逻队使用催泪瓦斯和闪光弹阻止数千名难民入境。此外，他们也用催泪瓦斯和水炮车逼退人群。难民向警察丢掷石头等杂物，造成一人受伤。

土耳其周五宣布不再阻止难民进入欧洲之后，联合国说，截至星期六晚上为止，至少有13,000人聚集在土耳其与希腊连接、长达212公里（125英里）边界，其中大多数人来自阿富汗。

希腊的一名政府官员周日（3月1日）表示，从周六晚上到周日早上之间，希腊阻止了近10000名「非法移民」从从土耳其进入欧洲。

希腊国防部副部长史蒂芬尼斯（Alkiviadis Stefanis）向希腊电视台Skai表示：「从周六早上6点到周日上午六点，我们在埃夫罗斯 （Evros）地区阻止了9972名非法入境者。」

与此同时，土耳其则表示超过76000移民已成功越境进入希腊。土耳其内政部长索伊卢（Suleyman Soylu）周日在推特上表示：「已有76358名移民从艾迪尼省（Edirne）离开我国。」

Türkei Grenze zu Griechenland | Zusammenstöße zwischen Flüchtlinge und griechische Sicherheitskräften (picture-alliance/AP Photo/E. Gurel)

土耳其移民与希腊警方在边境爆发冲突，警方出动催泪瓦斯和闪光弹阻止难民入境

当地人群起反抗

另外一批难民搭乘橡皮艇抵达了希腊莱斯沃斯岛（Lesbos），但是当地居民却阻止他们下船。当地人对着船只上大约50名男女老少大喊「回去土耳其」。

在这之前，确实有移民在周六晚间至周日凌晨之间成功越境进入希腊。德国之声在希腊的记者从当地发来报道称：「220名难民登陆希腊莱斯沃斯岛（Lesbos），已被带到当地的一个营地中。」

一位在边境的男子向德国之声记者表示："我们从新闻中听说边境开放了。现在我们才知道这只是一场政治游戏。"

根据希腊媒体ANA报导，这些当地居民不但大声辱骂当地的联合国难民署官员，还有一群当地人用铁链和石块阻挡警车的路线，阻止警车将刚抵达的难民送到难民营。

法新社摄影师称，居民还放火焚烧莱斯沃斯岛上一个废弃的移民中心，事发当时据说有约150人聚集。这个移民中心过去是由联合国难民署运营的。

保加利亚仍然"平静"

尽管希腊如此动荡不安，保加利亚仍声称目前没有移民非法从南边边境进入保加利亚。保加利亚国防部长卡拉卡撤诺夫（Krasimir Karakachanov）在接受国内官方电台采访时说，目前情势平静。

卡拉卡恰诺夫说，如有必要，现在马上可以派出多达1100名士兵前往土耳其边境。他也补充说，保加利亚的边境受到铁丝网和热像仪的良好保护。他也证实了保加利亚总理鲍里索夫（Boyko Borissov）即将在周一与土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）会面，讨论来自叙利亚和土耳其的难民潮。

提升警戒级别

欧盟边境和海岸警卫局（Frontex）周日表示，预计将有数以万计的移民试图进入欧盟，因此他们升高了土耳其边境的警戒级别，并表示正在安排支持希腊。该边境控制机构的发言人在向法新社发出的声明中表示："我们已经将所有和土耳其的边境警戒级别提升为高级。"这名发言人补充说："我们收到希腊希望得到额外支持的要求。我们已经采取措施向希腊提供技术支持和增派警力。"

张慈/杨威廉/安静/任琛(法新社、德新社、美联社、路透社)

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