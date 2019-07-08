希腊议会选举：保守派政党取得明显胜利

（德国之声中文网）经过对九成以上的选票统计，希腊保守派政党新民主党（ND）势将赢得该国议会选举，从而击败现任总理齐普拉斯所在的激进左翼联盟（Syriza）。

希腊内政部的估算显示，新民主党将赢得39.8%的选票，激进左翼联盟为31.5%。

周日晚间，将卸任的总理齐普拉斯承认失败，称"接受人民的决定"。

齐普拉斯表示："我们做出了艰难的决定，才让希腊有了今天这样的进展。我们付出了沉重的政治代价。"他所指的是在欧元债务危机中的举动。2015年，他领导的激进左翼联盟凭借反对紧缩计划，而执掌大权。

然而，不到一年，在开始第三项拯救方案后，齐普拉斯眼见自己的支持率直线下降。此前，希腊民众在公投中拒绝欧盟在拯救方案中提出的条件。

新的开端

新民主党由51岁、哈佛毕业的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）领导。其政党承诺会吸引投资、打击雅典市郊的犯罪。

此次议会选举后，米佐塔基斯在首次表态中承诺，将给希腊人带来经济增长、就业机会和更好的生活。他呼吁在财政危机期间移民的数十万希腊人重返祖国。

米佐塔基斯在这一电视讲话中说："痛苦的循环结束了。我不会辜负你们的期望。"

预计选举结果将让米佐塔基斯在议会300个议席中拥有155-167个。出口民调显示，齐普拉斯政党预计将获得82个议席。

瓦鲁法基斯又回来了

将卸任的欧委会主席容克向米佐塔基斯表示祝贺。容克在社交媒体上发表一封信称，帮助希腊度过财政危机是欧委会"最值得骄傲的成就"之一。

希腊前财长瓦鲁法基斯创建的反紧缩政党MeRA25或将获得14个议席。

中左翼政党"变化运动党"（Move for Change）预计将获得6-8%的选票，希腊共产党（KKE）预计5-7%。

极右翼政党的金色黎明（Golden Dawn）等小政党则未达到进入希腊议会的3%分水岭。

苗子/乐然（美联社、法新社、路透社）