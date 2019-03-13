 希腊申请提前向国际货币基金还贷 | 经济纵横 | DW | 23.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

希腊申请提前向国际货币基金还贷

希腊正在争取提前偿还国际货币基金组织贷款。据称，联邦德国政府对此并不以为然。

Griechenland | Alexis Tsipras und Christine Lagarde (picture-alliance/dpa/EPA/J.C. Bott)

（德国之声中文网）据希腊财政部公布的消息，雅典政府已向欧元救助基金ESM递交申请，希望能够提前偿还国际货币基金组织（IMF）今年和明年将到期的大约37亿欧元贷款。而作为最大债权人的欧元救助基金-欧洲稳定机制（ESM），有权从提前偿还给国际货币基金组织的贷款中也提前收回相应的部分资金，不过它也可以放弃这一权限。

欧洲稳定机制已经发出信号，认为有必要提前收回其贷款。据内部人士透露的消息称，德国和荷兰则对此持怀疑态度。他们担心国际货币基金组织会因此不再对希腊的经济改革进行监控，而这却是欧元区伙伴对其援助计划提出的先决条件。正是依靠这一援助计划，希腊才得以免遭国家破产之灾。

Griechenland Athen Rentner Graffiti Anti IWF VARIANTE (picture-alliance/epa/O. Panagiotou)

为选举争分

尽管国际货币基金组织对救助希腊行动的参与最后仅仅是提供专业咨询而不再提供资金，但是在柏林政府看来，该机构的参与从始至终都非常重要。观察人士认为，希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）的目的是通过提前还贷摆脱不受欢迎的国际货币基金组织，从而为竞选争取得分。

现在，希腊重新具有了为资本市场注资的能力。10年期限的政府债券目前收益率为3.31％，远远低于希腊每年为国际货币基金组织的两笔援助贷款支付的5％利率。因此，雅典政府愿意提前偿还贷款。爱尔兰和葡萄牙也有过类似的举措。

到2024年，希腊总共还要向国际货币基金组织偿还约93亿欧元的贷款。专家们认为，提前还贷说明希腊的经济取得进展。

近年来，欧元区合作伙伴和国际货币基金组织多次向濒临破产的希腊伸出援助之手，为其提供了总计近2570亿欧元的贷款。 8月份将完成第三笔贷款。现在，这个债台高筑的国家在财政上重又站住了脚。

李京慧/凝炼(路透社、法新社、美联社)

 

DW.COM

希腊有望获得巨额资助

7国集团峰会召开前夕，欧盟希望结束在援助希腊问题上的争论。欧元集团财长会议将决定是否对新一笔资金放行。国际货币基金组织则呼吁为希腊减轻债务。 (24.05.2016)  

欧元区财长批准希腊救助计划

在希腊议会彻夜辩论并通过新救助计划后，欧元区财政周五召开会议，批准对希腊的第三轮援助贷款。 (14.08.2015)  

相关内容

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein

美驻澳大使警告太平洋小国:中国贷款好借不好还 13.03.2019

美国新任驻澳大利亚大使对中国向太平洋地区发展中国家放贷的方式表示担忧。他将这种做法称为“发薪日贷款外交”。

USA Washington 2017 | IMF European Department, Poul Thomsen

IMF呼吁德国多花钱 中国控放贷 13.04.2019

世界银行和国际货币基金组织正在华盛顿召开春季年会。对于在欧洲各国中“一枝独秀”的德国，IMF呼吁加大投资和支出。而中国大举放贷的做法也成为讨论话题。

Portugal VW-Produktion in Palmela

专家: 美汽车关税恐重伤全球经济 12.04.2019

国际货币基金组织的首席经济学家周四表示，美国的汽车关税可能引爆一场新的贸易战，而该危机对全球经济成长带来的伤害可能比中美贸易战还大。

广告
UK Extinction Rebellion Protest in London (Reuters/P. Nicholls)

反抗灭绝：有创意的环保示威

全球各大城市环保人士开始了新一轮抗议示威——甚至有时还和警方发生冲突。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  