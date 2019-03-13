希腊申请提前向国际货币基金还贷

（德国之声中文网）据希腊财政部公布的消息，雅典政府已向欧元救助基金ESM递交申请，希望能够提前偿还国际货币基金组织（IMF）今年和明年将到期的大约37亿欧元贷款。而作为最大债权人的欧元救助基金-欧洲稳定机制（ESM），有权从提前偿还给国际货币基金组织的贷款中也提前收回相应的部分资金，不过它也可以放弃这一权限。

欧洲稳定机制已经发出信号，认为有必要提前收回其贷款。据内部人士透露的消息称，德国和荷兰则对此持怀疑态度。他们担心国际货币基金组织会因此不再对希腊的经济改革进行监控，而这却是欧元区伙伴对其援助计划提出的先决条件。正是依靠这一援助计划，希腊才得以免遭国家破产之灾。

为选举争分

尽管国际货币基金组织对救助希腊行动的参与最后仅仅是提供专业咨询而不再提供资金，但是在柏林政府看来，该机构的参与从始至终都非常重要。观察人士认为，希腊总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）的目的是通过提前还贷摆脱不受欢迎的国际货币基金组织，从而为竞选争取得分。

现在，希腊重新具有了为资本市场注资的能力。10年期限的政府债券目前收益率为3.31％，远远低于希腊每年为国际货币基金组织的两笔援助贷款支付的5％利率。因此，雅典政府愿意提前偿还贷款。爱尔兰和葡萄牙也有过类似的举措。

到2024年，希腊总共还要向国际货币基金组织偿还约93亿欧元的贷款。专家们认为，提前还贷说明希腊的经济取得进展。

近年来，欧元区合作伙伴和国际货币基金组织多次向濒临破产的希腊伸出援助之手，为其提供了总计近2570亿欧元的贷款。 8月份将完成第三笔贷款。现在，这个债台高筑的国家在财政上重又站住了脚。



李京慧/凝炼(路透社、法新社、美联社)